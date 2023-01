ISW: Russland forbereder seg på en nært forestående offensiv med store styrker

Stadig flere tegn peker i retning av at russiske styrker posisjonerer seg for å kunne gå til nye, massive angrep på ukrainsk jord. Det kan skje i nær fremtid.

Selv om Vladimir Putin offisielt har uttalt at ordre om mobilisering av 300.000 mann var fullført før jul, er det mye som tyder på at mobiliseringen har fortsatt med uforminsket styrke i det skjulte.

Samtidig venter vestlig etterretning at en ny storstilt mobilisering er på trappene.

Mange av styrkene som ble mobilisert i fjor høst er snart klare for å bli sendt i krigen. Titusener er allerede sendt til fronten før de fikk nødvendig opplæring, utstyr og våpentrening, men styrkene som nå vil bli satt inn ved de ulike frontavsnittene er vesentlig bedre trent og utstyrt.

Kreml har bestemt seg for stor-angrep



Ifølge den amerikanske tankesmia Institute for the study of war (ISW) er det mer og mer sannsynlig at ledelsen i Kreml har bestemt seg for å innlede et stor-angrep for å oppnå sine politiske og militære ambisjoner i Ukraina.

– Vestlige, ukrainske og russiske kilder fortsetter å indikere at Russland forbereder seg på en nært forestående offensiv, og støtter ISWs vurdering om at en offensiv i de kommende månedene er det mest sannsynlige scenariet, skriver ISW i sin siste rapport.

På den russiske Telegram-kanalen skriver militærbloggere at Russland hittil ikke har satt inn sine tyngste og beste styrker, og at det kan være noe av forklaringen på at russerne ikke har fått de gjennombruddene og fremgangen som var forventet.

Militærbloggere venter på avgjørende offensiv



Russlands president Vladimir Putin.

Bloggerne viser til at det nåværende tempoet på «spesialoperasjonen», og måten de russiske styrkene opererer på, indikerer at hovedstyrkene til den forventede offensiven ennå ikke har «gått inn i kampen» for fullt, og dermed ikke har aktivert de elementene som kreves for en avgjørende offensiv.

Ifølge Yevhen Yerin, talsmann for den sørlige operative kommandoen for ukrainske styrker, konsentrerer nå Russland sin hovedinnsats i det østlige Donbas, hvor de hardeste kampene pågår, skriver Kyiv Independent.

Russland har også utplassert store styrker i Belarus, og Ukraina har forberedt forsvarsstillinger for å kunne slå tilbake en eventuell offensiv nordfra.

Etterretning: Russland kan mobilisere to millioner mann



Det russiske forsvarsdepartementet opplyste 30. januar at landets militære styrker utfører offensiver rundt byen Vulhledar i den sentral-vestlige delen av Donetsk oblast.

Samtidig har Russland utplassert flere tropper og militært utstyr til sin Kursk Oblast, som grenser til Ukraina, ifølge Kursk Oblast-guvernør Roman Starovoit.

I midten av januar meldte det ukrainske forsvarsdepartementet at Russland trolig planlegger å mobilisere en hær på hele to millioner soldater, skriver Ukrinform. Anslaget er basert på ettterretning om mobilisering, militære opplæringssteder og utplassering av styrker.

Ukraina kan mobilisere mange hundre tusen mann



Ukraina på sin side har ennå ikke mobilisert alle sine kapasiteter og har en reserve på mange hundretusen mann. Det er fortsatt ulovlig for ukrainske menn under 60 år å forlate landet.

Samtidig fortsetter vestlige våpen å strømme inn i stor skala. Etter de siste løftene om flere hundre stridsvogner er det ventet at Ukraina vil kunne innlede en omfattende våroffensiv.

Spørsmålet er hvordan styrkeforholdet er når Europas to største land braker sammen i nye, store og blodige slag som savner sidestykke etter 2. verdenskrig. Trolig er flere hundretusen allerede drept eller såret på slagmarken.

Zelenskyj: – Russland har allerede startet

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyi mener Russland bare er i startgropen for sin nye storoffensiv. Derfor ber han Vesten skru opp tempoet for nye våpenleveranser.

– De har allerede startet sin store hevn, sier Zelenskyj i en tale til nasjonen, siterer Expressen fra Reuters.

Presidenten har i lengre tid advart om at Russland forbereder en ny vinter- eller våroffensiv etter flere måneder med relativt stillestående fronter både i øst og sør.

– Vi kommer gradvis til å stoppe dem og ødelegge dem

Zelenskyj tror Putin ønsker hevn for den innbitte ukrainske motstanden, og den massive vestlige våpenstøtten, og at det bare er et tidsspøsmål før det braker løs.

– Hver dag ser vi at de enten sender inn flere regulære tropper, eller så ser vi et økt antall leiesoldater fra Wagner-gruppen, sier Zelenskyj. Under et møte med den danske statsministeren Mette Frederiksen ga han klart uttrykk for at han er sikker på at Russland ikke vil lykkes til tross for at russerne mobiliserer.

– Vi kommer gradvis til å stoppe dem og ødelegge dem. For senere å kunne forberede vår store motoffensiv. Russland vil at krigen skal trekke ut for å slite ut styrkene våre, så vi må gjøre tiden til vårt våpen. Alt må gå raskere, få raskere leveranser og åpne for nye våpenalternativer for Ukraina, sier Zelenskyj.

