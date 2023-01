Australia trapper opp jakten på en forsvunnet radioaktiv kapsel

NTB

En liten, radioaktiv kapsel er sporløst borte i Australia. Nå har landets atomsikkerhetsbyrå sluttet seg til de mange som leter etter kapselen.

Atomsikkerhetsbyrået samarbeider med både nødetater og myndighetene i delstaten Vest-Australia for å finne den farlige kapselen, heter det i en uttalelse. De har sendt ut et team med stråleeksperter og satt inn avansert utstyr for å hjelpe til med søket.

Kapselen antas å ha falt av en lastebil på reisen mellom en gruve ved Newman og et lager i Perth – en strekning på 1,400 kilometer. Lastebilen ankom Perth 16. januar, og nødetatene ble varslet om den savnede kapselen ni dager senere.

Kapselen var en del av en strålingsmåler, og har en størrelse på 8 ganger 6 millimeter. De kjørende langs veien der den kan befinne seg har blitt advart om at den kan sette seg fast i hjulene på bilene deres.

Gruveselskapet Rio Tinto Iron Ore, som sto for transporten av kapselen, har beklaget hendelsen. Kapselen kan forårsake forbrenningsskader på hud, og langvarig eksponering kan forårsake kreft.