IMF noe mer positiv til verdensøkonomien i 2023 – men varsler oljeprisfall

IMF er litt mer positive til verdens økonomiske utsikter i 2023, blant annet på grunn av gjenåpningen av Kina. Her fra Beijing. Foto: Andy Wong / AP / NTB

NTB

Det internasjonale pengefondet (IMF) øker forventningene til verdensøkonomien i 2023 til 2,9 prosents vekst – 0,2 prosentpoeng mer enn ved forrige prognose.

Veksten vil med det fremdeles være lavere enn snittet de siste årene, men utsiktene har forbedret seg siden forrige prognose fra IMF i oktober, da de spådde en vekst på 2,7 prosent i 2023.

Den lave veksten skyldes blant annet Russlands invasjon av Ukraina og konsekvensene av den, økonomisk nedgang og høy inflasjon. Men et overraskende sterkt forbruk og investeringer, i tillegg til Kinas avgjørelse om å oppheve de strenge koronanedstengingene, kan gjøre året noe lysere enn først antatt.

– Året som kommer vil fortsatt være utfordrende. Men det kan godt bli et vendepunkt med vekst som bunner ut og inflasjon som går ned, sier IMFs sjeføkonom Pierre-Olivier Gourinchas.

Oljeprisen ventes å synke med 16,2 prosent, skriver IMF i rapporten.

– Ingen global resesjon

IMF peker spesielt på Tyskland og Italia som land som trolig vil unngå resesjon i 2023, noe som tidligere ble spådd at ville skje. Veksten i Europa har vist seg å være mer motstandsdyktig enn ventet, til tross for konsekvensene av krigen i Ukraina.

Fondet venter heller ikke at det globale bruttonasjonalproduktet (BNP) vil krympe, og Gourinchas bemerker at vi er langt unna «enhver form for global resesjonsmarkør».

Gjenåpningen i Kina peker mot en rask oppsving i landets økonomiske aktivitet, sier Gourinchas. Kina er verdens nest største økonomi og har tidligere bidratt med opptil 40 prosent av den globale veksten.

I år spår IMF at Kinas økonomi vil vokse med 5,2 prosent – 0,8 prosentpoeng mer enn tidligere antatt.

Verst for Storbritannia

Verre ligger det an til å gå i Storbritannia. Der vil økonomien krympe med 0,6 prosent i år, dersom IMFs spådommer slår til. Det er en nedjustering fra forrige prognose som spådde en vekst på 0,3 prosent.

Med det har landet nå de verste økonomiske utsiktene av alle verdens utviklede land – inkludert Russland, skriver Sky News.

Årsaken er blant annet landets stramme pengepolitikk og de skyhøye energiprisene som fortsetter å tynge husholdningsøkonomien.

– Kampen ikke vunnet

Selv om de økonomiske utsiktene i prognosen ikke ble forverret i denne omgang, advarer IMF om at utfordringene fortsatt står i kø.

En opptrapping av krigen i Ukraina kan påvirke mat- og energiprisene globalt, og Kinas bedring kan stoppe opp på grunn av krisen i eiendomsmarkedet eller store koronasmitteutbrudd. I tillegg kan hardnakket inflasjon føre til ytterligere innstramminger fra verdens sentralbanker og holde tilbake den økonomiske aktiviteten.

– Kampen mot inflasjonen er ennå ikke vunnet, sier Gourinchas.

Og resultatene av tiltakene som iverksettes mot inflasjonen vil trolig ikke merkes fullt ut før i 2024, sier sjeføkonomen.