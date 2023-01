Biden varsler oppheving av koronaunntakstilstanden i USA

USAs president Joe Biden vil oppheve unntakstilstandene mot koronaviruset i landet i mai. Foto: Susan Walsh / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

USAs president Joe Biden varsler at han den 11. mai vil oppheve de to parallelle unntakstilstandene som har vært iverksatt for å håndtere koronapandemien.