Biden sier nei til å sende F-16-fly til Ukraina

NTB

USAs president Joe Biden sier mandag at han ikke ønsker å sende F-16 kampfly til Ukraina som hjelp i kampen mot den russiske invasjonen.

– Nei, svarte Biden kort da journalister utenfor Det hvite hus spurte om han var for å sende kampflyene, som Ukrainas ledere nå sier står øverst på ønskelisten over våpen.

Inntil nylig var moderne stridsvogner det mest etterlengtede bidraget, og USA er ett av flere land som nylig har sagt at de vil gi ukrainerne dette. Også Norge skal sende stridsvogner.

Biden sier også at han har tenkt å besøke Polen, men at en dato for besøket ikke er bestemt ennå. I forrige uke meldte NBC News at Biden vurderte en reise til Europa, muligens også til Polen, i forbindelse med årsdagen for Russlands invasjon i Ukraina 24. februar.