Philips kutter ytterligere 6.000 stillinger

NTB

Teknologigiganten Philips skal innen 2025 kutte ytterligere 6.000 stillinger. 3.000 av dem forsvinner innen utgangen av 2023.

I oktober i fjor kunngjorde selskapet en nedbemanning på 4.000 stillinger. Dermed forsvinner i alt 10.000 stillinger i løpet av et par år.

Selskapet hadde litt over 79.000 ansatte i september i fjor.

Målet med nedbemanningen er ifølge selskapet å kutte kostnader og gjøre selskapet mer konkurransedyktig.

Administrerende direktør Roy Jakobs sier i en uttalelse mandag at 2022 var et svært vanskelig år for selskapet. Mandag la det fram et kvartalsresultat for fjorårets tre siste måneder som viser at selskapet gikk med 105 millioner euro i underskudd, mot et overskudd på 151 millioner euro i samme periode i 2021.

Selskapet har fortsatt problemer med forsyningskjedene som følge av coronapandemien. Samtidig opplever det en lavere etterspørsel etter produkter knyttet til covid-19. Selskapet er stort både innen helseteknologi og forbrukerteknologi.