Minst 20 omkom i trafikkulykker i Nigeria

NTB

Minst 20 personer omkom i to forskjellige trafikkulykker sør i Nigeria søndag.

I Lagos, landets største by, kjørte en lastebil inn i en buss som hadde stoppet for å slippe på passasjerer. Ni passasjerer, inkludert to barn, omkom.

Bare noen timer tidligere kolliderte en lastebil med en buss i Odigbo i Ondo-delstaten nær Lagos, og bussen tok fyr. Alle passasjerene om bord omkom.

– Elleve personer ble brent til det ugjenkjennelige, forteller en talsperson for landets trafikksikkerhetsdirektorat.