Gravplassen avslører Wagner-soldatenes bakgrunn

– Russere vil heller se at en innsatt dør i krigen, enn en slektning, sier Wagner-gruppens leder.

Den fryktede Wagner-gruppen har vært sentrale i Russlands krigføring øst i Ukraina de siste månedene.

Gruppen er et privat, militært selskap med leiesoldater. Mange av Wagner-soldatene skal ha blitt rekruttert fra russiske fengsler. Soldatene opererer ifølge observatører stort sett uavhengig av de øvrige russiske soldatene i Ukraina, og gruppens leder og grunnlegger, Jevgenij Prigozjin, har gjentatte ganger kritisert den russiske forsvarsledelsens strategi og prioriteringer i krigen.

På en gravplass sør i Russland ligger det mange Wagner-soldater som har mistet livet i løpet av krigen i Ukraina. Nyhetsbyrået Reuters besøkte gravplassen 24. januar, og da var det rundt 200 graver der. Satellittbilder viser at gravplassen var tom sommeren 2022. I november var det tre rader med graver, men nå er gravplassen full.

Dette bildet er fra november 2022. Da var det tre rader med graver på gravplassen.

I forrige uke var gravplassen fylt opp.

– Vil heller se at en innsatt dør

Gravplassen ligger i den lille byen Bakinskaya. Gravene er utsmykket med trekors og fargerike kranser med logoen til Wagner-gruppen på.

Reuters har sporet opp 39 av soldatene som ligger på gravplassen. De har identifisert soldatene gjennom russiske rettsdokumenter, offentlige databaser og deres kontoer på sosiale medier. Av de 39 identifiserte soldatene sonet ti av dem for drap, 24 for tyveri og to for grov kroppsskade. Den øvrige kriminaliteten var knyttet til narkotikavirksomhet og utpressing.

Flere var karrierekriminelle, mens andre slet med alkoholproblemer, ifølge rettsdokumenter.

Den yngste Wagner-soldaten på gravplassen er 25 år gamle Vadim Pusjnaja, som døde 19. november, ifølge Reuters. Han ble fengslet i 2020 for en rekke tyverier i hjembyen Gorjatsjij Kljutsj.

Den eldste døde soldaten er Fail Nabjev. Han mistet livet i oktober, mindre enn fem måneder etter at han ble dømt. Nabjev ble 60 år gammel, og skal ha blitt dømt for tyveri av en gressklipper og en sandblåser.

Wagner-gruppen ble grunnlagt og ledes av Jevgenij Prigozjin. Her er han fotografert under en seremoni for en av gruppens leiesoldater som ble drept i Ukraina. Foto: AP / NTB Les mer Lukk

Bortsett fra Russland, har de identifiserte, døde soldatene nasjonalitet fra Moldova, Georgia og Ukraina, skriver Reuters.

I desember anslo amerikansk etterretning at 50.000 Wagner-soldater kjemper i Ukraina. 10.000 av dem skal være leiesoldater, mens 40.000 skal være rekruttert fra russiske fengsler.

– Russere vil heller se at en innsatt dør i krigen, enn en slektning, sier Wagner-leder Prigozjin, ifølge den amerikanske tankesmien Institute for the study of war.

– Noen må ta økt risiko

Prigozjin skal ha lovet Wagner-soldater fra russiske fengsler benådning hvis de overlever seks måneder i Ukraina.

Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole, sier til VG at straffedømte Wagner-soldater lider de høyeste tapstallene i krigen.

– Det er noen som må ta økt risiko. De blir trolig brukt i fremre rekker i skyttergravene og til å storme i de første bølgene av et angrep, sier han.

Wagner-gruppen har de siste årene også deltatt i konflikter i land som Syria, Libya, Mali, Den sentralafrikanske republikk, Sudan og Mosambik.