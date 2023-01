Erdogan: Tyrkia kan godta at Finland går inn i Nato

NTB

Tyrkia kan godta at Finland går inn i Nato, sier Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

– Dersom det er nødvendig, kan vi gi et annerledes svar når det gjelder Finland. Sverige vil bli sjokkert når vi gir et annerledes svar til Finland, sa Erdogan i TV-sendte uttalelser søndag.

Forhandlingene med Tyrkia om Nato-medlemskap for Sverige og Finland har så langt vært svært vanskelige, og flere observatører har pekt på at saken nå er blitt en del av den tyrkiske valgkampen.

Tyrkia avlyste tirsdag et planlagt møte med Sverige og Finland om landenes Nato-søknader i februar.

Tidligere denne uken sa Erdogan at Sverige ikke lenger kunne vente seg tyrkisk støtte til sin søknad om Nato-medlemskap. I etterkant åpnet Finlands utenriksminister Pekka Haavisto døren på gløtt for at landet kan bli medlem av Nato uten Sverige, men understreket samtidig at samkjøringen mellom de to landene vil fortsette.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson har uttalt at han har forståelse for signalene som kommer fra Finland, men har understreket at finsk inntreden i Nato uten Sverige trolig bare er aktuelt dersom det blir klart at Sverige permanent holdes utenfor.

