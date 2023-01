Sunak sparker Tory-formann på grunn av «alvorlige brudd» på ministerloven

NTB

Storbritannias statsminister Rishi Sunak sparker partiformann for Det konservative parti, Nadhim Zahawi, etter anklager knyttet til et skattekrav.

Gjennom en granskning av skattekravsaken mot Zahawi fant Sunak at partiformannen har begått alvorlige brudd på ministerloven.

– Som et resultat har jeg informert deg om min beslutning om å fjerne deg fra din stilling i Hans Majestets regjering, skrev statsministeren i et offentlig brev til Zahawi søndag.

Bakteppet var millionkrav

Zahawi har erkjent å ha ligget i strid med skattemyndighetene, knyttet til en aksjepost i YouGov, meningsmålingsinstituttet han i sin tid var med på å grunnlegge.

Striden dreier seg om et solid skattekrav, som ifølge Zahawi skyldtes slurv fra hans side, ikke en bevisst handling for å unndra skatt.

Flere britiske medier har meldt at det var snakk om et skattekrav, samt en påfølgende bot på til sammen drøyt 60 millioner kroner.

Løste konflikten under Johnson

Striden ble imidlertid løst mens Zahawi var finansminister mellom juli og september i fjor, under Boris Johnsons siste uker som statsminister. Dette har reist spørsmål.

– Jeg valgte å avgjøre saken og betale det de sa var forfalt, slik at jeg kunne fokusere på livet mitt som offentlig tjenestemann, heter det i en erklæring fra Zahawi.

Sunak ba mandag sin rådgiver Laurie Magnus om å granske saken for å fastslå om partiformannen overholdt ministerloven.

Stikk mot mediene i brev til Sunak

I et brev til Sunak etter at det ble kjent at formannen fjernes fra stillingen, skriver Zahawi at det har vært hans livs privilegium å tjene regjeringen, melder Sky News.

Han uttrykker også bekymring for medienes oppførsel og stiller spørsmål ved omtale av «legitim gransking av offentlige tjenestemenn». Han viser til en overskrift hvor det sto at «renneløkka strammer seg til».

Videre beklager han til familien for belastningen saken har hatt på familien.

Zahawi skriver også at Sunak kan være trygg på han vil støtte statsministeren.