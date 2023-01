Tre drept og fire såret i skyting i Los Angeles

NTB

Ingen er pågrepet etter at tre mennesker ble skutt og drept og fire såret ved en bolig for korttidsleie i Los Angeles i delstaten California, opplyser politiet.

Skytingen fant sted i det velstående nabolaget Beverly Crest i området Westside natt til lørdag.

Frank Preciado i Los Angeles-politiet sier skuddene ble løsnet like etter klokken 2.30.

De tre som ble drept, befant seg i et kjøretøy, ifølge Preciado. De øvrige fire ble skutt utenfor boligen. To av de fire andre skuddofrene ble brakt til sykehus i private kjøretøy, mens de to andre ble hentet av ambulanse, sier polititalsmann Bruce Borihanh.

Tilstanden er kritisk for to av dem og stabil for de øvrige to, ifølge talsmannen.

På frifot

Ofrenes identitet og alder er foreløpig ikke kjent. Men de tre drepte er alle kvinner, i alderen fra midten av 20-årene til begynnelsen av 30-årene, uttaler en politikilde ifølge Los Angeles Times natt til søndag norsk tid. Da var den mistenkte eller de mistenkte fortsatt på frifot.

Politiet har ingen informasjon om mulige mistenkte, uttaler Borihanh. Han sier at politiet forsøker å finne ut av om skytingen fant sted under en fest eller en annen type sammenkomst i leieboligen. Boligen ligger i Ellison Drive, innerst i en blindvei.

– Ikke tilfeldig

Borihanh sier at skyteangrepet ikke var tilfeldig.

Naboer har sagt at de så flere biler kjøre bort fra stedet få minutter etter skytingen. En bil ble lørdag ettermiddag tauet bort. Den hadde kulehull på begge sider, samt i sidevinduet på passasjersiden.

Dette er den fjerde såkalte masseskytingen i California hittil i januar, definert som hendelser der minst fire personer blir drept eller såret.

I fjor ble det for tredje år på rad registrert over 600 masseskytinger i USA, ifølge Gun Violence Archive.