Memphis-politienhet avvikles etter at Tyre Nichols ble slått i hjel av politiet

NTB

Politispesialenheten der noen av de fem betjentene som var med på å slå i hjel Tyre Nichols i Memphis i USA, er avviklet, opplyser byens politisjef.

Politisjef Cerelyn Davis sier at hun har lyttet til Nichols' pårørende, samfunnsledere og politibetjenter som ikke har hatt befatning med saken, før hun besluttet å avvikle enheten lørdag.

– Det er i alles beste interesse å permanent avvikle Scorpion-enheten, sier hun, og legger til at de øvrige politifolkene i enheten, er enige i beslutningen.

Scorpion står for Street Crimes Operations to Restore Peace in our Neighborhoods. Enheten ble opprettet i oktober 2021. Den har bestått av tre lag med rundt 30 betjenter som settes inn i områder der kriminalitetsraten er høy. Enheten har vært inaktiv siden Nichols-hendelsen 7. januar.

Videoopptak fra kroppskameraer viser Nichols, en 29 år gammel svart mann, rope «mamma!» gjentatte ganger idet han ble sparket og slått av fem svarte politibetjenter etter å ha blitt dratt ut av bilen sin. Han ble sendt til sykehus med kritiske skader. Tre dager senere døde han.

Hendelsen skjedde i nabolaget der moren hans bor.

De fem betjentene ble torsdag siktet for drap, overfall og bortføring, samt noen øvrige punkter. Alle har fått sparken.

Nichols ble stanset for uforsvarlig bilkjøring. Men Davis sier at det ikke finnes dokumentasjon som bevise dette.

Hendelsen har ført til gjennomføring av flere demonstrasjoner, både i Memphis og i andre byer. President Joe Biden har gitt uttrykk for sinne og sorg og har bedt folk demonstrere på fredelig vis.