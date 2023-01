Scientologitopp David Miscavige forsvunnet – 15 år etter at kona forsvant

«Twin Peaks-mysteriet»:

Scientologikirken hevder at Shelly Miscavige, som har vært sporløst forsvunnet siden 2007, lever i kirkens beryktede Twin Peaks-fort. Men det finnes ikke bevis. Nå er ektemannen, lederen for den omdiskuterte kirken, også forsvunnet.

Det vites faktisk ikke nøyaktig hvor lenge scientologi-lederen David Miscavige (62) har vært borte. Ifølge scientologi-watchdog Tony Ortega kan han ha «gått under bakken» allerede i 2019, for å unngå å måtte stille i retten i det som fremstår som en myriade av rettssaker.

Det var i april i fjor at tre tidligere medlemmer av scientologikirken gikk til sak mot organisasjonen og anklaget dem for menneskehandel, skriver avisen Tampa Bay. I det 90 sider lange rettsdokumentet forteller ekteparet Gawain Baxter og Laura Baxter, og deres venninne Valenska Paris om hvordan de som barn ble lurt til å utføre arbeid for den omdiskuterte kirken.

Fra torturkammer til tidsmaskin

Gawain Baxter var seks år gammel da han signerte en kontrakt om å vie en milliard år av sitt liv til å arbeide for scientologikirken. Kirken er forøvrig ikke fjern for å kreve at du er dedikert langt forbi din forventede levealder. Baxter skal ha tilbragt sine barneår med å utføre ulike typer fysisk arbeid ved kirkens enorme hovedkvarter «The Flag» i Clearwater, Florida.

«The Flag», som også bærer navnet «Super Power Building», skal ifølge organisasjonen huse treningsdresser, konferanserom, arenaer, samt en rekke såkalte maskiner, for eksempel en tidsmaskin, en anti-gravitasjonsmaskin, et «evighetskrater» og en «smertemaskin».

Scientologibygningen kjent som «The Flag» og «Super Power Building», hvor de tre fornærmede i saken hevder å ha arbeidet som barn.

Hevder Miscavige er hjernen bak

Baxter hevder at David Miscavige var hjernen bak barnearbeidprosjektet som fant sted i bygningen.

– Det meste som skjer i denne kirken har sitt opphav i Miscaviges fantasi, og det viktigste jeg kan gjøre nå er å sørge for at folk vet hva som foregår, og få ham stilt ansvarlig for dette, sier Baxter.

David Miscavige er en nær venn av Tom Cruise. Begge er i toppledelsen i den mye omdiskuterte kirken.

Etter planen skulle Miscavige bli kalt inn til retten i april 2022, men det var ingen Miscavige å finne. Mannen hadde forsvunnet, og siden har han ikke vært å finne, skriver New York Post.

Rene menneskejakten ble igangsatt, og siden er Miscavige forsøkt innhentet av retten hele 27 ganger i delstatene Los Angeles og i Florida. Miscaviges sikkerhetsvakter har gjentatte ganger nektet å ta i mot saksdokumentene, og hevder at de ikke vet hvor sjefen er.

David Miscavige overtok mye av makten for Scientologikirken etter at grunnlegger L. Ron Hubbard gikk bort i 1986. Ifølge watchdog Ortega er Miscavige «livredd for å havne i retten, og villig til å gjøre hva som helst for å unngå det», skriver New York Post.

Om han har «gått under bakken» med vilje eller forsvunnet mot sin vilje vites ikke. Det samme gjelder hans ektefelle Shelly Miscavige (63), som ikke har vært å se siden august 2007.

Twin Peaks-fortet

Shelly Miscavige har ikke vært å se siden 2007.

Ifølge Insider jobbet Shelly, som egentlig heter Michele, i ledelsen i scientologikirken, og det var i 2006, da hun skulle overse et reorganiseringsprosjekt, at alt gikk galt og Shelly angivelig så seg nødt til å trekke seg vekk fra offentligheten. En advokat som hevdet å representere Shelly gikk i 2012 ut og sa at hun har trukket seg tilbake, og lever et skjermet liv dedikert til Scientologikirken.

Det ryktes at hun holder til ved kirkens isolerte høysikkerhetsfort, The Church of Spiritual Technology (CST), i Twin Peaks i California. Men det har ingen så langt klart å bekrefte, dermed er hun på papiret å betegne som savnet.

Ifølge Insider skal fortet i Twin Peaks være omringet av høye murer, piggtrådgjerder og kamera med bevegelsessensor. «Området er designet slik at det er svært vanskelig å komme seg inn, og svært vanskelig å komme seg ut», skriver publikasjonen. Om hun er der av fri vilje, eller mot sin vilje, vites ikke. Det vites heller ikke om hun i det hele tatt er der. Det eneste man vet, er at hun ikke er sammen med sin ektemann.

Lafayette Ronald Hubbard, kjent som L. Ron Hubbard, grunnla Scientologikirken.

Som et ekko fra Hubbards siste år

Hennes ektemann David Miscavige skal angivelig bo i det godt bevoktede Hacienda Gardens, et slags Scientologi-bofellesskap i Clearwater. Ifølge folk tilknyttet Scientologikirken er Miscaviges situasjon slående lik Hubbards siste år. Hubbard så seg nødt til å leve på flukt fra lovens lange arm i flere år, omringet av sikkerhetsvakter til hans siste dag i 1986.

– Miscavige lever helt isolert nå, slik som Hubbard gjorde da det gikk mot slutten. Forskjellen nå er at det ikke finnes noen arvtaker. Miscavige har knust enhver konkurrent til småstein, så hvis noe skjer med ham, er det ingen som står klar til å ta over, sier tidligere talsmann for Scientologikirken Mike Rinder til New York Post.

Ifølge Karen de la Carriere, som gikk i lære hos Hubbard i 40 år, er Miscavige sin egen verste fiende.

– Han er paranoid, og forventer å få en kule i brystet til enhver tid, derfor går han rundt med et sikkerhetsfølge lignende mannskapet til en diktator i den tredje verden, sier Carriere.

Miscaviage kone Shelly har, på lik linje med Carriere, vært i Scientologikirken siden barndommen, og hun mistenker at Shelly ikke vil, eller vet hvordan hun skal unnslippe «Twin Peaks-fortet». Hun møtte Shelly da de begge var 11 og 12 år gamle, og arbeidet tett sammen under kirkens tidligere leder Hubbard.

En av de som har meldt Shelly Miscavige savnet er skuespiller Leah Remini, kjent fra TV-serien «Kongen av Queens».

Hollywood-eliten er bekymret for Shelly

Under Golden Globes-prisutdelingen 10. januar spøkte vert Jerrod Carmichael med at Hollywood Foreign Press Association kanskje kunne brukt Tom Cruise’ returnerte statuetter til å lokalisere savnede Shelly Miscavige.

Leah Remini har vokst opp i scientologikirken, men har siden brutt ut.

«Jeg har et forslag. Kanskje vi skulle legge disse statuttene ut på markedet, som bytte mot Shelly Miscavige, slik at vi kan få henne i sikkerhet», sa Carmichael under prisutdelingen i januar.

Shelly ble formelt meldt savnet i 2013 av skuespiller og tidligere medlem av kirken Leah Remini, kjent fra serien «Kongen av Queens», hvorpå Los Angeles Police Department skal ha gått ut og sagt at de hadde lokalisert Shelly, og saken ble raskt erklært avsluttet. Scientologikirken hevder at hun fremdeles er et aktivt medlem av Sea Org, scientologikirkens toppledelse, men verken hun eller ektemannen David er å finne.