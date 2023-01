NTB

Den innflytelsesrike låtskriveren og gitaristen Tom Verlaine er død, 73 år gammel.

Han vakte først oppmerksomhet med bandet Television og debutalbumet Marquee Moon i 1977. Albumet blir av mange regnet som et mesterverk og er en gjenganger på lister over verdens beste album. Bandet ga seg etter to album. Senere hadde Verlaine en suksessrik solokarriere.

Verlaines bortgang ble offentliggjort av Jesse Paris Smith, Patti Smiths datter. Hun opplyste at Verlaine døde «etter en kort sykdom», skriver The New York Times.

Verlaine ble ansett for å være en av de mest originale og talentfulle artister i den tidligere postpunken. Han står på 56. plass på Rolling Stone magasins liste over de 100 beste gitarister gjennom tidene.