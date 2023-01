Mann skutt utendørs i Stockholm-forstad

NTB

En mann er skutt i Skogås i Huddinge sør for Stockholm, ifølge politiet. Skadeomfanget er uklart, og ingen er pågrepet.

Et ambulansehelikopter ble sendt til åstedet lørdag kveld.

Åstedet er sperret av for tekniske undersøkelser, og politiet leter etter en eller flere gjerningspersoner. Et stort antall personer er kontrollert.

– Blant dem har vi tatt med noen til avhør, siden vi tror at de kan ha me rå fortelle, sier politiets talsperson Carina Skagerlin, som legger til at politiet samtidig banker på dører og snakker med vitner.

Meldingen om skyteepisoden i Stockholm-forstaden kom ved 18-tiden lørdag. I 19.30-tiden var ingen ennå pågrepet.

Siden første juledag, da en kjent person i et kriminelt gjengmiljø ble skutt og drept i Rinkeby, har Stockholm vært rystet av en usedvanlig kraftig voldsspiral.

Skyteepisoder og eksplosjoner har avløst hverandre i den svenske hovedstaden de siste ukene. Sammenlagt er et 20-tall voldsforbrytelser knyttet til gjengkriminelle den siste måneden.