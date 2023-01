Hvem tar egentlig initiativet til å avslutte et forhold – og hvorfor?

Mette Mølgaard - Videnskab.dk / Forskning.no

Ifølge en dansk studie tar kvinner oftere initiativ til skilsmisse, men det er ikke nødvendigvis fordi mannen er «sløv», forklarer forsker.

Artikkelen er først publisert på norsk av forskning.no

Kjenner du noen som har gått fra hverandre?

Og har du inntrykk av at det var kvinnen som traff beslutningen?

Ja, da er du ikke alene.

En videnskab.dk sine leserne , Simon, spør om det er noen forskjell på hvem som avslutter et forhold.

«Det virker som det som regel er kvinnen som avslutter forholdet fordi vi menn ofte er sløvere», skriver han.

Det er et godt spørsmål, som vi har sendt videre til Camilla Stine Øverup, som er førsteamanuensis i sosialpsykologi ved Københavns Universitet.

Hun forteller at data fra både Danmark og andre vestlige land viser at det oftere er kvinner som tar initiativ til en skilsmisse.

– Jeg kjenner ikke til tall som ser på hvem som slår opp med hvem i kortere forhold, men jeg gjetter på at trenden er den samme, sier hun.

– Men årsakene varierer. En stor dansk studie viser at menn fortalte om manglende kjærlighet eller intimitet, seksuelle problemer og generell uenighet, mens kvinner fortalte om respekt eller tillit, utroskap, avhengighet, for eksempel av alkohol, og vold.

Men denne studien – «I Had Not Seen Star Wars» and Other Motives for Divorce in Denmark» – så ikke på hvem som innledet skilsmissen.

Selv om menn fortalte om disse problemene, er det ikke nødvendigvis mennene som innledet skilsmissen.

– Det kan være at kvinnen i forholdet anga den grunnen da hun bad om skilsmisse, eller at det var en felles opplevelse, utdyper Øverup.

Kvinner treffer beslutningen

Hun anbefaler oss å ringe Søren Sander, som er psykolog og skilsmisseforsker, en av de som sto bak den danske studien.

Så det gjør vi.

– Leseren har rett: Det er som regel kvinnen som treffer beslutningen om å oppløse forholdet, konstaterer Sander.

– Vi har gjennomført en stor studie av skilsmisser i Danmark, der vi undersøker hvem som har tatt initiativ til skilsmissen. I 50 prosent av tilfellene var det kvinnen, i 35 prosent av tilfellene var det mannen, og i 15 prosent av tilfellene var de enige.

– Men er det fordi menn er «sløve», som leseren vår antyder?

– Jeg kan ikke si noe om menn er sløve. Det har jeg ikke sett studier som viser, påpeker Sander.

– Men ut fra mine samtaler med folk som går fra hverandre, ser det ut til å bølge fram og tilbake. Det er en asynkron prosess.

Det betyr at partene ofte er ulike steder i prosessen når de vurderer å gå fra hverandre. Det er som regel en av partene som er mer avklart enn den andre, og tallene viser at det som regel er kvinnen.

– Det er ofte en lang prosess, men det er ofte kvinnen som gir opp håpet først. Kanskje er menn mer håpefulle, sier Sander.

Man må huske på at skilsmisseprosessen som regel har begynt lang tid før. Og den fortsetter i lang tid. Det er ikke en enkeltstående begivenhet, utdyper Sander.

– Man kan oppleve at kvinner er mer forberedt på hva som skal skje. Hun har nådd langt i tankerekken, sorgen og krisen. Den som treffer beslutningen, er bedre forberedt, sier han.

Fem hovedårsaker

Sander forteller at den danske studien peker på fem hovedårsaker til skilsmisse.

Mangel på kjærlighet og intimitet

Kommunikasjonsproblemer

Mangel på sympati og respekt

Partene har vokst fra hverandre

Utroskap

Og det er faktisk ganske interessant, mener Sander:

– Det er ingen signifikant forskjell på årsakene når menn og kvinner angir det. Grunnen til at jeg synes det er interessant, er at vi kanskje har en tendens til å generalisere litt: Kvinner savner kjærlighet og intimitet, menn savner sex.

Men det er ikke riktig. For menn er mangel på kjærlighet like viktig, understreker Sander.

