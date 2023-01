Tidligere Nato-general blir Tsjekkias nye president: – Sannhet og verdighet vant fram

NTB

Tidligere Nato-general Petr Pavel blir Tsjekkias fjerde president etter at han vant en klar valgseier over milliardæren Andrej Babis.

Den andre og avgjørende runden av valget ble avsluttet lørdag, og det sto mellom den politiske nykommeren Pavel og den tidligere statsministeren Babis.

68 år gamle Babis var statsminister i fem år fram til 2021, er en av landets rikeste menn og er tidligere blitt beskrevet som «Tsjekkias Trump».

61 år gamle Petr Pavel er tidligere fallskjermsoldat og general og ledet en periode Natos militærkomité.

Pavel fikk 58 prosent av stemmene, mot Babis' 42 prosent, opplyste Tsjekkias statistiske kontor da 99 prosent av stemmene var telt opp lørdag ettermiddag.

Ukraina-støtte

Valglokalene åpnet fredag ettermiddag og stengte lørdag klokka 14. Valgdeltakelsen var uvanlig høy til Tsjekkia å være. Rundt 70 prosent brukte stemmeretten i EU-landet.

– Jeg vil takke dem som stemte på meg, og også de som ikke gjorde det, men som deltok i valget. Det har gjort det tydelig at de respekterer demokratiet og bryr seg om dette landet, sa Pavel da seieren var i boks.

Han er fersk i politikken og stilte som uavhengig kandidat. Pavel vant en knapp seier i første valgomgang, hvorpå tre andre presidentkandidater erklærte sin støtte til ham. De siste meningsmålingene før andre valgomgang spådde også en solid seier til Pavel.

Desinformasjon

Valgkampens innspurt har vært bitter og preget av flere kontroverser og desinformasjon. Babis og hans familie har vært utsatt for dødstrusler, mens Pavel feilaktig ble erklært død av svindlere.

– Jeg kan se at verdier som sannhet, verdighet, respekt og ydmykhet har vunnet dette valget, sa valgets vinner lørdag.

Pavel har stilt seg fullt og helt bak landets militære og humanitære støtte til Ukraina i kampen mot de russiske invasjonsstyrkene.

Den tsjekkiske presidentens oppgaver består i hovedsak av representasjon. Men presidenten regnes som en viktig opinionsdanner i Tsjekkia og har flere viktige oppgaver.

Han eller hun utnevner statsråder, forfatningsdommere og sentralbanksjef, kan sende lovforslag tilbake til parlamentet og er øverstkommanderende for de væpnede styrker.

Vekket oppsikt

Milliardæren Babis leder sentrumsbevegelsen ANO, som har vært i opposisjon siden 2021. Da tapte ANO valget på ny nasjonalforsamling, og Tsjekkia har siden vært styrt av statsminister Petr Fialas sentrum-høyre-koalisjon.

Mens flere regjeringspartier støttet Pavel i valgkampen, fikk Babis støtte av sittende president Milos Zeman (78).

Zeman og Babis er blant annet kjent for euroskeptiske holdninger og innvandringsfiendtlig retorikk.

Babis vekket oppsikt da han før andre valgrunde sa at han ikke ville sende soldater til Polen eller de baltiske landene hvis de blir angrepet. Det til tross for at Tsjekkia er Nato-medlem.

Zeman, som har vært president siden 2013, var den første presidenten som var direkte valgt av det tsjekkiske folk. Hans andre og siste femårsperiode utløper i mars.

De to foregående presidentene, Václav Havel og Václav Klaus, ble valgt av nasjonalforsamlingen.