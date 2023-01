Tre drept og fire såret i skyting i Los Angeles

NTB

Tre mennesker er drept og fire såret i en skyteepisode i en bolig for korttidsleie i Los Angeles i den amerikanske delstaten California, ifølge politiet.

Skytingen fant sted i det velstående nabolaget Beverly Crest i området Westside natt til lørdag.

Frank Preciado i Los Angeles-politiet sier skuddene ble løsnet like etter klokka 2.30.

De tre som ble drept, befant seg i et kjøretøy, ifølge Preciado. To av de fire andre skuddofrene ble brakt til sykehus i private kjøretøy, mens de to andre ble hentet av ambulanse, sier polititalsmann Bruce Borihanh.

Tilstanden er kritisk for to av dem og stabil for de øvrige to, ifølge talsmannen.

Ofrenes identitet, kjønn eller alder er foreløpig ikke kjent. Politiet forsøker å finne ut av om skytingen fant sted under en fest eller en annen type sammenkomst i leieboligen, ifølge Borihanh. Politiet har ingen informasjon om mulige mistenkte, tilføyer han.

Dette er den fjerde såkalte masseskytingen i California hittil i januar, definert som hendelser der minst fire personer blir drept eller såret.

I fjor ble det for tredje år på rad registrert over 600 masseskytinger i USA, ifølge Gun Violence Archive.