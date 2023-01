Skandinaviske land med oppfordring om å unngå demonstrasjoner i Tyrkia

Lørdag demonstrerte en liten gruppe mennesker for Sveriges konsul i Istanbul i Tyrkia.

NTB

Utenriksdepartementene i Sverige, Danmark og Norge oppfordrer sine innbyggere i Tyrkia til å unngå demonstrasjoner og store folkesamlinger.

– Vi oppfordrer norske borgere til å utvise aktsomhet og unngå områder med store folkeansamlinger, sier UDs pressetalsperson Ane Haavardsdatter Lunde til NTB.

Det er særlig i byene Ankara og Istanbul det advares mot å samle seg i større samlinger, melder Aftonbladet.

– Vi ønsker å gjøre svensker i Tyrkia oppmerksomme på at ytterligere demonstrasjoner kan forekomme, spesielt i forbindelse med ambassaden i Ankara og generalkonsulatet i Istanbul, skriver svenske UD lørdag.

Danske UD ber om at dansker som for tiden oppholder seg i Tyrkia, følger instruksjonene fra lokale myndigheter og at de holder seg oppdatert gjennom medier, hotellet deres eller reiseoperatører.

Bakteppet er de nylige demonstrasjonene som fant sted utenfor det svenske generalkonsulatet i Ankara og Istanbul. I tillegg har den svenskdanske, høyreekstreme politikeren Rasmus Paludan sagt at han vil brenne en koran foran Tyrkias ambassade i København hver fredag til Sverige slippes inn i Nato.

Fredag ble den danske ambassadøren i Tyrkia kalt inn til samtale hos tyrkiske myndigheter om saken.