Høy deltakelse i Tsjekkias presidentvalg

NTB

Deltakelsen er høy i siste runde i det tsjekkiske presidentvalget. Valget står mellom eksstatsministeren Andrej Babis og den pensjonerte generalen Petr Pavel.

Deltakelsen blir trolig høyere i den siste runden enn hva den var i første runde for to uker siden og i valget for fem år siden, da rundt 67 prosent av innbyggerne stemte, melder det tsjekkiske nyhetsbyrået CTK.

I den første runden for to uker siden fikk Pavel 35,4 prosent av stemmene. Babis fikk 35 prosent.

De siste meningsmålingene viser at Pavel ligger klart foran.