166 personer har mistet livet i kulden i Afghanistan

Flom, branner og lekkasjer fra gassvarmere er årsaken til flere dødsfall, ifølge departementet for krisehåndtering.

NTB

Den humanitære krisen i Afghanistan forverres av ekstremvær og kulde. Minst 166 mennesker har mistet livet som følge av vinterværet den siste tiden.

Enkelte steder i landet har temperaturen ligget på 33 minusgrader siden 10. januar. I tillegg har det snødd store mengder, vært iskald kuling og regelmessige strømbrudd.

Hjelpeorganisasjoner advarte før kulden inntraff at mer enn halvparten av Afghanistans nesten 38 millioner innbyggere står i fare for å sulte. I tillegg lider nesten fire millioner barn av underernæring.

Departementet for krisehåndtering sier lørdag at dødstallene har steget med 88 omkomne den siste uken, basert på tall fra 24 av landets 34 provinser.

Tidligere i uken opplyste Verdens helseorganisasjon (WHO) at 17 mennesker døde i en landsby i den nordøstlige Badakhshan-provinsen på grunn av et utbrudd av akutt luftveisinfeksjon.

Ifølge organisasjonen hindrer det utfordrende været hjelp i å nå fram.

Etter at amerikanske styrker trakk seg ut av landet i august 2021 og Taliban tok tilbake makten, har bistanden til Afghanistan blitt kraftig redusert. I tillegg har blant annet USAs sentralbank frosset afghansk kapital. Dette har forsterket det som ansees som verdens verste humanitære krise.