Amerikansk general advarer om mulig krig mot Kina i 2025

Taiwans president Tsai Ing-wen ble gjenvalgt som president i 2020. Neste år er det nytt presidentvalg på øya. General Mike Minihan mener det kan bli en utløsende faktor for Kina til å gripe inn militært, og at USA kan havne i militær konfrontasjon med Kina. Arkivfoto: Chiang Ying-ying / AP / NTB

NTB

En høytstående general i det amerikanske luftforsvaret advarer om at USA kan havne i militær konfrontasjon med Kina om to år.

Trolig vil kampen dreie seg om Taiwan, mener general Mike Minihan.

Generalen oppfordrer sine kommandører til å presse alle enhetene sine til å oppnå maksimal operativ kampberedskap i år. Han skriver at hovedformålet må være å avskrekke, «og, hvis nødvendig, bekjempe» Kina.

– Jeg håper at jeg tar feil. Men magefølelsen min sier meg at vi kommer til å krige i 2025, skriver Minihan i et internt notat som begynte å sirkulere i sosiale medier fredag og som senere er blitt bekreftet ekte av Pentagon.

Minihan argumenterer med at Taiwan neste år skal holde presidentvalg, noe som kan gi Kinas president Xi Jinping en unnskyldning for militær aggresjon. Samtidig vil USA være opptatt med sitt eget presidentvalg.

De siste månedene har høytstående tjenestemenn i USA sagt at Kina ser ut til å sette opp farten i tidsplanen for å ta kontroll over den selvstyrte og demokratiske øya Taiwan. I august i fjor holdt Kina store militærøvelser som er blitt sett på som prøvekjøring på en invasjon.

Kina og Taiwan har vært atskilt siden 1949 da kommunistene vant den kinesiske borgerkrigen og overtok makten på fastlandet. De beseirede nasjonalistene søkte tilflukt på øya Taiwan.

Kina anser øya som en del av sitt territorium. Norge, FN og det store flertallet av verdens land, også USA, forholder seg til «ett Kina-prinsippet». Samtidig selger USA våpen til Taiwan, noe Kina ikke ser med blide øyne på.