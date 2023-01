Rasende protester i muslimske land etter koranskjending i Sverige og Nederland

NTB

Sinte demonstranter samlet seg fredag i land i Midtøsten og Asia for å vise hva de synes om skjending og brenning av Koranen i Sverige og Nederland.

Demonstrasjonene fant sted i blant annet Pakistan, Bangladesh, Irak, Libanon og Iran. Stort sett gikk de fredelig for seg.

I Pakistan var det demonstrasjoner både hovedstaden Islamabad, landets største by Karachi og den neste største, Lahore.

Største var demonstrasjonen i Lahore, der 5.000 mennesker deltok. Både der og i Karachi ble det satt fyr på svenske flagg, og i Islamabad forsøkte flere å marsjere mot den svenske ambassaden før de ble stanset av politiet.

Vil brenne flere koraner

Bakteppet for protestene er at den islamfiendtlige, dansksvenske aktivisten Rasmus Paludan satte fyr på et eksemplar av Koranen utenfor Tyrkias ambassade i Stockholm forrige lørdag.

Fredag hadde han varslet at han ville brenne tre eksemplarer av muslimenes hellige bok i København, men det er uklart om aksjonen ble gjennomført.

Både danske og svenske myndigheter har gitt Paludan tillatelse til å demonstrere.

Paludans handlinger har også inspirert den islamfiendtlige politikeren Edwin Wagensveld i Nederland, som forrige søndag rev ut sider fra en koran og trampet på dem utenfor landets nasjonalforsamling.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Svenske og nederlandske flagg ble brent under en demonstrasjon i Beirut fredag.

Tente på svenske flagg

Fredagens protestbølge nådde også Libanon, Afghanistan og Indonesia.

I den libanesiske hovedstaden Beirut satte flere hundre demonstranter fyr på svenske og nederlandske flagg utenfor en moské i sentrum av byen.

I Afghanistan sier en talsmann i den nordøstlige provinsen Badakhshan at tusenvis av mennesker samlet seg etter fredagsbønnen for å vise sitt sinne.

– De roper død over Sverige, USA og FN, sier han.

Innkalt på teppet

I Indonesia har regjeringen kalt den svenske ambassadøren inn på teppet.

Det samme har Tyrkia gjort, men der er det den danske ambassadøren som må møte i utenriksdepartementet.

Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen sier at de jobber for å løse konflikten.

– Danmark har et godt forhold til Tyrkia, og denne saken endrer ikke på det, sier Løkke.

I Egypt har landets øverste religiøse institusjon oppfordret muslimer i hele verden til å boikotte både svenske og nederlandske varer.