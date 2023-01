Rapport: Syria sto bak kjemisk angrep i Douma i 2018

NTB

Det var Syrias regjeringsstyrker som sto bak angrepet med kjemiske våpen i byen Douma i 2018, ifølge Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW).

I en ny rapport skriver OPCW at det er «rimelig grunn til å tro» at minst ett helikopter fra Syrias luftforsvar slapp beholdere med klorgass over den opprørskontrollerte byen.

Tidligere har syriske myndigheter og Russland hevdet at angrepet ble iscenesatt av hjelpearbeidere etter ordre fra USA.

OPCW sier at deres granskere har vurdert «en rekke ulike scenarioer» – og at konklusjonen er at det syriske luftforsvaret sto bak angrepet. Det førte til at 43 mennesker ble drept.

Tidligere har OPCW konkludert med at de syriske regjeringsstyrkene sto bak tre angrep med kjemiske våpen i Latamneh i 2017, og ett i Saraqeb i 2018.