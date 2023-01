Tyrkia kaller inn Danmarks ambassadør på grunn av koranbrenning

NTB

Tyrkiske myndigheter har kalt inn Danmarks ambassadør i Istanbul. Det skjer fordi Danmark tillater demonstrasjoner der brenning av Koranen vil finne sted.

Torsdag sa den dansksvenske partilederen Rasmus Paludan at han vil brenne en koran foran den tyrkiske ambassaden i København hver fredag til Sveriges slippes inn i Nato.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters har tyrkiske myndigheter sterkt fordømt handlingen og mener det er hatkriminalitet. Tyrkias utenriksdepartement har bedt om at Danmark forbyr demonstrasjonen, ifølge kilder Reuters har snakket med.

Paludan er partileder for det danske, ytterliggående høyrepartiet Stram Kurs.

Han lover at dersom Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan godtar svensk Nato-medlemskap, vil han aldri brenne en koran foran en tyrkisk ambassade igjen.

Danmark utenriksminister Lars Løkke Rasmussen bekrefter at den danske ambassadøren har blitt kalt inn til samtale hos Tyrkias utenriksdepartement. Han sier at det danske utenriksdepartementet jobber for å løse konflikten.

– Danmark har et godt forhold til Tyrkia og denne saken endrer ikke på det, sier Løkke, og viser til Paludan-saken.

Utenriksministeren sier at departementets viktigste oppgave nå er å snakke med Tyrkia og forklare hvordan vilkårene er i Danmarks åpne demokrati.

– Vi må snakke sammen om at det er en forskjell på Danmark som land og folk som sådan, og også på enkeltpersoner med sterkt avvikende synspunkter, sier han.