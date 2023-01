Carl Bildt: Dette er trolig Putins eneste mulighet

Dette tror Carl Bildt den felles øvelsen mellom Belarus og Russland kan føre til.

16. januar innledet Belarus og Russland en felles militærøvelse. Øvelsen skal vare frem til 1. februar. Tidligere har Belarus understreket at øvelsen er defensiv og sier at den vil fokusere på rekognosering og forsvar.

30.000 russiske soldater og hele 70.000 belarusiske soldater deltar i øvelsen, ifølge opplysninger fra Nato. Landene kommer til å simulere et angrep fra et Nato-land under øvelsen, skriver Expressen.

– Trolig hans eneste mulighet

Sveriges tidligere utenriksminister Carl Bildt mener Vesten har all grunn til å følge med på hva som skjer i Belarus og intensjonen bak øvelsen.

Carl Bildt tror Russlands eneste mulighet til å angripe Kyiv igjen er å gå gjennom Belarus. Les mer Lukk

– Som et minimum binder den ukrainske styrker i forsvar mot grensen til Belarus – som et maksimum er det også planlagt et nytt angrep fra denne retningen. Skulle Putin angripe Kyiv igjen, er trolig denne veien hans eneste mulighet, sier Bildt til Expressen.

Den felles øvelsen skal også innebære trening på luftrekognosering, avvergelse av flyangrep og forsvar av viktige objekter og kommunikasjoner.

– I praksis en vasallstat

Økt militær aktivitet i landet har utløst frykt i Kyiv og Vesten for at Russland kan bruke sin allierte til en ny bakkeoffensiv mot Ukraina. Belarus fungerte som utgangspunkt for deler av det russiske angrepet fra nord under invasjonen i fjor.

Patrik Oksanen, sikkerhetspolitisk ekspert ved tankesmien Stockholm Free World Forum, sier ingenting i denne konflikten skal utelukkes.

– Selv om vi vet at Lukasjenko (Belarus’ president journ.anm) ikke ønsker at Belarus skal trekkes inn i krigen, er landet i dag i praksis en vasallstat under Putin. Øvelsen kan bli et fornyet angrep mot Kyiv, med eller uten belarusiske enheter. Eller så er det er bare en måte for Russland å sikre at Ukraina forplikter tropper til grensen og at den virkelige offensiven kommer i Donbas, sier Oksanen til Expressen.