Britisk etterretning hevder Russland overdriver fremgangen øst i Ukraina

NTB

Russland har sannsynligvis utført små, sonderende angrep i Øst-Ukraina, men det er lite trolig at de har oppnådd vesentlige fremskritt, hevder britisk etterretning.

Bakteppet er at Russland har hevdet betydelig fremgang i det østlige byene Orikhiv og Vuhledar de siste seks dagene.

– Det er en realistisk mulighet for at russiske militærkilder med vilje sprer usann informasjon for å antyde at den russiske operasjonen opprettholder fremgang, står det i den daglige oppdateringen fra det britiske forsvarsdepartementet.

Departementet har ikke lagt fram bevis eller dokumentasjon som støtter påstanden.