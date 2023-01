Storbritannia skal vurdere regler som tillot Wagner-søksmål mot journalist

Den britiske regjeringen beskyldes for å ha hjulpet Wagner-sjefen, Jevgenij Prigozjin, å saksøke en britisk journalist. Foto: Sergei Ilnitsky / AP / NTB

NTB

Storbritannia skal undersøke hvordan sanksjonerte personer har tillatelse til å bruke landets juridiske tjenester etter at et søksmål ble reist mot en britisk journalist.

Det skjer etter anklager om at den britiske regjeringen hjalp leder for Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, med å saksøke en britisk journalist.

Det britiske finansdepartementet gir i dag lisenser som lar sanksjonerte personer omgå restriksjoner for å ansette britiske advokater, og betale deres honorarer for søksmål anlagt ved britiske domstoler.

Det er dette smutthullet som angivelig tillot Wagner-sjefen, som ble sanksjonert av Storbritannia i 2020, å starte en injuriesak mot Eliot Higgins, en journalist for gravenettstedet Bellingcat.

Ifølge nettstedet OpenDemocracy ga britiske myndigheter lisenser slik at et britisk advokatfirma kunne arbeide for Prigozjin.

De skal også ha tillat advokatene å fly til Russland for å møte Prigozjins juridiske representanter der, samt latt han betale ved bankoverføringer til britiske kontoer, skriver nettstedet.

Den britiske regjeringen har ikke kommentert saken, men på spørsmål i parlamentet svarte statssekretær James Cartlidge torsdag at det skal undersøkes hvordan disse lisensene blir gitt.

Injuriesaken mot Bellingcat-journalisten ble forkastet i fjor da Russland invaderte Ukraina. Wagner-sjefen var imidlertid på sanksjonslista før invasjonen.