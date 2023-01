EU-land presser på for strengere asylpolitikk – vil bygge grensegjerde

Flere EU-land presser på for å skjerpe inn EUs asylpolitikk. Her bistår en hjelpearbeider flyktninger og migranter som har krysset Middelhavet fra Afrika. Les mer Lukk

EU-kommisjonen er under sterkt press for å minske migrantstrømmen til Europa. Østerrike foreslår å bygge et gjerde, mens Nederland vil granske Dublin-avtalen.