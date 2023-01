Tyskland: Ukraina vil få Leopard-stridsvogner levert rundt slutten av mars

NTB

Rundt slutten av mars eller starten av april vil Ukraina motta tyskproduserte Leopard-stridsvogner fra Tyskland, opplyser tyske myndigheter torsdag.

I tillegg skal Tyskland om få dager begynne å trene opp ukrainske soldater i å bruke stridsvognene, sier forsvarsminister Boris Pistorius.

Ifølge han starter samtaler med forsvarsindustrien allerede neste uke for å få fortgang i produksjonene av våpenanskaffelser og opptrapping av ammunisjonsforsyninger.

– Min hovedoppgave nå er å gå inn i samtaler med industrien med mål om å redusere leveringstiden betydelig, sier Pistorius.

Moderne stridsvogner

Onsdag besluttet den tyske regjeringen at de vil sende de moderne, tyskproduserte Leopard-stridsvognene til Ukraina og lar andre land gjøre det samme.

Den 60 tonn tunge Leopard 2-stridsvognen anses for å være en av de mest effektive modellene på markedet. Flere land la press på Tyskland i forkant av beslutningen.

Tyskland skal sende 14 stridsvogner av typen Leopard 2.

USA sender også

USA fulgte etter den tyske regjeringens beslutning onsdag. President Joe Biden kunngjorde samme dag at landet vil sende moderne stridsvogner til Ukraina.

USA skal sende 31 Abrams-stridsvogner, som er ett av det amerikanske forsvarets kraftigste og mest avanserte våpen.

Til tross for at Vesten allerede har sendt alt fra våpen og ammunisjon til luftvernsystem av typen Patriot, ble stridsvogner ansett av flere som å ta våpenleveransene et skritt for langt.

Frykten var Russlands reaksjon.

– Direkte innblanding

Torsdag sa Kreml at de anser leveranser av stridsvognene som en direkte innblanding i konflikten.

– Europeiske land og USA gir stadig uttalelser om at det å sende ulike typer våpen, inkludert stridsvogner, på ingen måte betyr at de er innblandet i fiendtligheter, sier Kreml-talsperson Dmitrij Peskov torsdag.

– Dette er vi sterkt uenige i.

Det statlige russiske nyhetsbyrået Tass siterer lederen for Russlands sikkerhetsråd, Nikolaj Patrusjev, på de samme taktene.

– USA og Nato deltar i konflikten i Ukraina, og ønsker å forlenge den, sier han ifølge Reuters.