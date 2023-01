Minst ni drept i raid i flyktningleir på Vestbredden

Helsemyndighetene i Palestina sier at en 60 år gammel kvinne er blant de drepte og at 16 andre palestinere ble skadd i et israelsk raid. Illustrasjonsbilde fra Kafr Dan nær Jenin.

Minst ni palestinere er drept i en flyktningleir i Jenin på den okkuperte Vestbredden i et israelsk raid torsdag, ifølge palestinske helsemyndigheter.

Det israelske forsvaret bekrefter at de utførte et oppdrag i Jenin, men har foreløpig ikke kommentert påstanden om drepte palestinere.

Helsemyndighetene i Palestina sier at en 60 år gammel kvinne er blant de drepte og at 16 andre palestinere ble såret.

Israelske medier skriver at det oppsto en skuddveksling på stedet.

De palestinske myndighetene oppgir at hendelsen skjedde i en flyktningleir hvor Israel har utført en rekke raid det siste året.

Mange raid

Den palestinske helseministeren, Mai al-Kaila, sier at israelske soldater hindret helsepersonell å komme sårede til unnsetning. Hun sier også at israelske soldater avfyrte tåregass i et område tilknyttet et sykehus.

Israels forsvar har foreløpig ikke kommentert påstandene.

Nesten hver natt siden i fjor vår har Israel gjennomført raid for å pågripe palestinere på Vestbredden, som ble okkupert i 1967, sammen med Øst-Jerusalem og Gaza.

Dødelig fjorår

De mange raidene startet etter en bølge av palestinske angrep mot Israel i fjor, der 19 israelere ble drept. Ytterligere 10 israelere ble drept i en senere angrepsbølge. Israel sier raidene skal bryte ned militante nettverk og hindre fremtidige angrep.

2022 var det dødeligste året på Vestbredden siden den andre intifadaen for nærmere 20 år siden. Ifølge statistikken fra FNs nødhjelpskontor OCHA ble 183 palestinere drept av israelske styrker på Vestbredden og i okkuperte Øst-Jerusalem i fjor, blant dem 39 mindreårige og åtte kvinner.

Det var over dobbelt så mange som året før.