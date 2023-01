Historisk mange døde i Finland i fjor

NTB

Ikke siden krigsåret 1944 har det dødd flere finner enn hva det gjorde i fjor. For andre år på rad synker levealderen hos kvinner i Finland.

År for år stiger dødstallet i Finland i takt med at befolkningen blir eldre, skriver Yle. I løpet av 2022 døde om lag 63.000 personer, som er 5.000 flere enn året før, ifølge Statistikcentralen.

En samlet oversikt over årsaken til dødsfallene pleier å komme mot slutten av året.

Ifølge statistikken var den forventede levealderen i fjor 78,6 år hos menn og 83,8 år hos kvinner. Det er andre år på rad at leveralderen hos kvinner synker.

– Det har ikke hendt tidligere i årene mellom 1950 og 2021, sier sjefaktuar Markus Rapo i Statistikcentralen.

I desember hadde Finland i overkant av 5,5 millioner innbyggere. Til tross for at det døde historisk mange i 2022, økte befolkningen med over 17.000. Årsaken er at det var 35.000 mennesker flere som flyttet til landet, enn som flyttet fra.