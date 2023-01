Italiener skal være klar til å fortelle «alt» om EUs korrupsjonsskandale

Advokat Laurent Kennes representerer Pier Antonio Panzeri. Her møter han pressen i forbindelse med avtalen klienten har inngått med belgisk påtalemyndighet. Foto: Olivier Matthys / AP / NTB

NTB

Belgiske etterforskere håper å få hull på den såkalte Qatargate-skandalen når Pier Antonio Panzeri legger kortene på bordet.

Den tidligere EU-parlamentarikeren Panzeri skal ha vært en sentral skikkelse i det påståtte korrupsjonsnettverket helt siden 2014.

Italieneren kommer ikke til å holde igjen noe etter å ha inngått en avtale med belgiske etterforskere, bedyrer hans advokat.

– Bak begrepet «statens vitne» pleier vi å høre «angiver», men klienten min er ingens fiende, han er bare en som ønsker å samarbeide, sier advokaten Laurent Kennes.

– Det er viktig å forstå at ingen gir ham noe gratis. Han har bestemt seg for å trygge sin egen situasjon og forhandle om sin straff, sier Kennes i et intervju med nyhetsbyrået AFP.

Razziaer i Belgia

Mange ble overrasket da Belgias føderale påtalemyndighet 17. januar kunngjorde en avtale med Panzeri. Han er blant flere som er pågrepet og siktet i saken som slo ned som en politisk bombe i Brussel før jul.

Det påståtte nettverket anklages for å ha distribuert bestikkelser i form av kontanter helt siden 2014.

Panzeri ble pågrepet da belgisk politi ransaket flere boliger og kontorer knyttet til nåværende og tidligere medlemmer av EU-parlamentet og parlamentets ansatte.

Store kontantbeslag

Over 1,5 millioner euro i kontanter ble beslaglagt. Angivelig var dette penger som Panzeri fordelte på vegne av utenlandske makter som forsøkte å påvirke EUs politiske vedtak og uttalelser.

Navnet Qatargate kommer nettopp av mistanker om at det var Qatar og Marokko som finansierte bestikkelser i bytte mot innflytelse i unionen. Begge lands myndigheter benekter enhver befatning med saken.

Visepresident nekter skyld

Selv om Panzeri skal ha vært hovedmannen bak nettverket, var det greske Eva Kaili som tidlig ble skandalens ansikt. 44-åringen var visepresident i parlamentet fram til hun ble avsatt som følge av siktelsen for korrupsjon og hvitvasking.

Mens Kaili fortsatt hevder at hun er helt uskyldig, har Panzeri gått med på å erklære seg skyldig og fremskaffe beviser på hvordan nettverket opererte.

Fengsel

Panzeri var en del av den sosialdemokratiske partigruppen i EUs eneste folkevalgte organ i hele 15 år fram til 2019. Han innrømmer at han deltok i korrupsjonsnettverket. Han er dessuten forberedt på å fortelle hvem han samarbeidet med – i bytte mot at han slipper å sone mer enn ett år i fengsel.

– Det er ikke bare snakk om å forklare at «på den og den dagen mottok jeg 1.000 euro for første gang». Han vil bli nødt til å forklare hele bakgrunnen, sier Kennes.

Ifølge advokaten vil Panzeri brette ut alt som har skjedd siden 2014 – kanskje også før det, «når det gjelder kontakter». Dette løftet kan ha skapt uro blant flere mistenkte som ennå ikke har status som siktet i saken.

– Må underbygges

Den belgiske sosialdemokraten Marc Tarabella nekter for å ha tatt imot kontanter eller gaver fra korrupsjonsnettverket. Men EU-parlamentets president vil frata ham den juridiske immuniteten etter at huset hans ble ransaket før jul. Lekkasjer fra etterforskningen i belgiske medier kan tyde på at etterforskere tror Panzeri overførte store pengesummer til ham.

Kennes vil ikke svare på hvorvidt klienten vil peke på Tarabella.

– Jeg må minne om at Panzeris uttalelser alene ikke vil være nok til å dømme noen, de vil måtte underbygges av andre beviser, sier advokaten.

Bekymring for familien

Panzeri sitter fortsatt i varetekt, i likhet med Kaili og hennes partner, Panzeris tidligere rådgiver Francesco Giorgi. Men til forskjell fra de to sistnevnte, samarbeider Panzeri altså tett med etterforskerne.

– Han vil bli avhørt flere ganger. Aktoren kan alltids forkaste avtalen dersom han konkluderer med at tilståelsen ikke samsvarer med virkeligheten, sier Kennes.

Panzeri er 68 år gammel, og det kan ta flere år for en kompleks korrupsjonsrettssak å komme gjennom domstolene. Derfor har han all grunn til å samarbeide, påpeker hans advokat.

– Han var veldig bekymret for kona og datteren og håper nå på litt sjenerøsitet. Det er menneskelig og legitimt, sier Kennes om klientens motiver.

Til Milano

Den belgiske etterforskningsdommeren Michel Claise har også uttrykt ønske om å snakke med Panzeris kone og datter, som er pågrepet i Italia.

I løpet av de siste seks ukene har begge motsatt seg en europeisk arrestordre. Ifølge Corriere della Sera har den belgiske domstolen trukket utleveringsbegjæringen for de to etter at Panzeri innledet sitt samarbeid.

Claise har på sin side reist til Milano for å møte italienske etterforskere, mens Panzeris kone og datter blir værende i husarrest, heter det.