16 gjenstander fra Tyskland forteller om holocaust på nye måter

Lore Mayerfeld sammen med dokka Inge, som hun fikk i avskjedsgave fra besteforeldrene før hun dro til USA. Mayerfeld mener det var viktig for henne å komme tilbake til Tyskland og fortelle om hva som skjedde under holocaust. Foto: Markus Schreiber / AP / NTB

NTB

Lore Mayerfeld var fire år gammel da hun flyktet fra nazistene i 1941. Den jødiske jenta forlot hjembyen Kassel med dokka Inge som eneste bagasje.

Den 80 år gamle blonde babydokka var en gave fra besteforeldrene, som ble drept i holocaust. I 2018 bestemte Mayerfeld seg for at dokka hørte hjemme på Israels Yad Vashem-museum.

Holocaustminnemuseet har for første gang i sin 70 år lange historie lånt ut dyrebare gjenstander fra sin permanente utstilling til Tyskland.

Mayerfelds dokke stilles nå ut i Berlin sammen med 15 andre arvestykker – ett fra hver av Tysklands delstater.

Utstillingen, som har tittelen «Seksten gjenstander», har fått plass i den tyske nasjonalforsamlingen i Berlin.

Den åpnet få dager før den internasjonale minnedagen for ofrene for holocaust, som markeres 27. januar på årsdagen for frigjøringen av konsentrasjonsleiren Auschwitz i 1945.

Stetoskop og selskapsveske

De ulike gjenstandene vitner om de som overlevde – og ofrene for nazistenes forsøk på å utslette jødene fra Europa:

En håndskåret torarull som overlevde en konsentrasjonsleir. Et kjært piano etter en tysk-jødisk familie i eksil. Ei dagbok, et rød- og hvitmønstret håndkle, et stetoskop, en glitrende håndveske og en menora.

Alt dette ble valgt ut blant 50.000 gjenstander knyttet til holocaust i Yad Vashem.

Koffert funnet i Berlin

– Dette er helt klart gjenkjennelige tyske gjenstander, og de ville ha blitt værende slik hvis holocaust aldri hadde skjedd, sier kurator Ruth Ur.

– Ideen bak denne utstillingen er å returnere disse tingene til Tyskland for en kort periode, for å bringe ny energi til gjenstandene i seg selv, og også til tomrommet de har etterlatt seg, forklarer Ur.

I utstillingen er også en brun skinnkoffert. På den ene siden står det skrevet «Selma Sara Vellemann fra Bremen» med tykke hvite bokstaver. Kofferten ble funnet i Berlin flere år etter krigen. Yad Vashems forskere har ikke klart å finne ut hvordan kofferten havnet i den tyske hovedstaden.

Men de oppdaget at ei tysk kvinne ved dette navnet fra den nordtyske byen Bremen bodde på et aldershjem i Berlin. I 1942 ble 66-åringen deportert til Theresienstadt-gettoen. To måneder senere ble hun sendt i døden i utryddingsleiren Treblinka.

Seks millioner liv

Ved hver gjenstand har Ur og hennes team hengt opp store fotografier av bygninger og gatehjørner der gjenstandenes eiere bodde før nazistene kom til makten. Bildene er tatt i dagens Tyskland og står i sterk kontrast til ødeleggelsene som Adolf Hitlers styre forårsaket.

Rundt seks millioner europeiske jøder ble drept av nazistene og deres medhjelpere under holocaust. Noen overlevende er fortsatt blant oss, men de blir stadig færre ettersom årene går.

Pysj fra krystallnatten

Lore Mayerfeld forteller at besteforeldrene ga henne dokka som avskjedsgave før hun og moren flyktet fra Tyskland til USA.

– Pysjamasen hun har på seg, er den samme pysjamasen jeg bar på krystallnatten, forteller 85-åringen.

Natten til 9. november 1938 markerte en opptrapping av jødeforfølgelsene i Tyskland. Nazister – blant dem flere vanlige tyskere – terroriserte jøder, vandaliserte forretningene deres og satte fyr på over 1.400 synagoger.

Viktig å vende tilbake

Mayerfeld forteller at hun ikke lot sine egne barn leke med dokka, siden den så lett kunne bli knust.

– Hun satt på ei hylle hjemme hos meg, og de kunne se på henne mens jeg forklarte det, sier 85 – åringen som i dag bor i Jerusalem.

Mayerfeld sier det var viktig for henne å komme tilbake til Tyskland og la folk få vite om dokka, livet hennes og hva som skjedde under holocaust.

– Verden har ikke lært noe fra denne siste krigen, sier Mayerfeld og fortsetter:

– Det er så mange mennesker som sier at det aldri har skjedd. De kan ikke si det til meg. Jeg var der. Jeg opplevde det.