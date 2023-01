Videoopptak av angrepet mot Pelosis ektemann blir publisert

NTB

Opptak av angrepet på Representantenes hus' tidligere leder Nancy Pelosis ektemann skal offentliggjøres. Det har en amerikansk dommer bestemt.

Dommer Stephen M. Murphy slår i en kjennelse fast at det ikke er noen grunn til å hemmeligholde opptaket, spesielt etter at påtalemyndigheten spilte av opptaket i en åpen rettssak i forrige måned.

Påtalemyndighetens ønske om å holde opptaket hemmelig, er dermed blitt avvist.

Påtalemyndighetens kontor i San Francisco overleverte bevismaterialet til Murphy onsdag etter et rettsmøte. Murphy ba da om at domstolen må distribuere opptaket til mediene, noe som kan skje allerede torsdag.

Paul Pelosi, Nancy Pelosis ektemann, sov i parets bolig i San Francisco da noen brøt seg inn og slo ham med en hammer 28. oktober. Nancy Pelosi var i Washington da dette skjedde. Påtalemyndigheten har siktet 42 år gamle David DePape for angrepet.

DePape erklærte uskyld på seks punkter, blant dem drapsforsøk. Politiet har sagt at DePape i avhør hadde uttalt at det var «ondskap i Washington» og at han ønsket å skade Nancy Pelosi fordi hun som leder av Representantenes hus var nummer to i rekken til å overta for presidenten, etter visepresidenten.

Demokratene mistet flertallet i Representantenes hus i mellomvalget i november. Nå er det republikanernes leder Kevin McCarthy som er leder for Representantenes hus.