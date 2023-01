Folkevalgte i Peru vil stille presidenten for riksrett

Perus president Dina Boluarte overtok embetet 7. desember etter Pedro Castillo da han ble avsatt i en riksrettsavstemning. Nå kan det bli hennes tur til å bli gjenstand for riksrettsavstemning. Foto: Martin Mejia / AP / NTB

NTB

Medlemmer i nasjonalforsamlingen i Peru har levert inn en erklæring med formål om å stille president Dina Boluarte for riksrett, ifølge Reuters.

Det viser et dokument som Reuters har fått tilgang til.

Utviklingen skjer mens Peru er preget av store demonstrasjoner etter at Boluartes forgjenger Pedro Castillo ble avsatt i en riksrettsavstemning og pågrepet. Flere titalls personer er døde i demonstrasjonene.

Boluarte var inntil nylig visepresident, men hun tok over som president da forgjengeren Castillo ble avsatt.

Til tross for at de to tilhører samme parti, har rasende tilhengere av Castillo siden avsettelsen krevd nyvalg. Boluarte har sagt det skal holdes valg neste år, men demonstrantene vil ikke vente så lenge.

I dokumentet, som over 20 venstreorienterte folkevalgte som støtter Castillo stiller seg bak, viser de til «permanent moralsk udyktighet».

Fremstøtet trenger 52 stemmer før det kan bli lagt fram som sak til debatt i nasjonalforsamlingen.