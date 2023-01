Tyskland sender Leopard 2-stridsvogner til Ukraina

NTB

Tyskland har besluttet å sende Leopard 2-stridsvogner til Ukraina og vil også tillate andre land å gjøre det, sier en talsmann for regjeringen.

Ifølge Steffen Hebestreit er målet å opprette to bataljoner med Leopard 2-stridsvogner i Ukraina.

En slik bataljon består vanligvis av 56 stridsvogner, samt mye annet materiell og et betydelig antall soldater i støttefunksjoner.

– Denne avgjørelsen følger vår velkjente linje for etter beste evne å støtte Ukraina. Vi koordinerer dette tett internasjonalt, heter det i en kunngjøring fra statsminister Olaf Scholz.

Tyskland vil i første omgang sende 14 stridsvogner av denne typen og vil også bidra med logistikk og ammunisjon. Opplæring av ukrainsk personell vil om kort tid begynne i Tyskland.

Trengs 300

Ukrainas generalstab har anslått at det trengs minst 300 stridsvogner for å gjennomføre en vellykket motoffensiv mot de russiske styrkene som nå kontrollerer 18 prosent av Ukraina.

Tyskland har lenge sagt nei til å sende Leopard-stridsvogner til Ukraina, og har gjort det klart at USA måtte ta det første steget ved å sende Abrams M1-stridsvogner.

Pentagon-skepsis

Pentagon har vært lite villige til dette og har vist til at Abrams-stridsvognene er kostbare, avanserte og forutsetter mye opplæring og et betydelig støtteapparat.

Flere amerikanske medier, blant dem The Wall Street Journal , meldte imidlertid tirsdag at president Joe Biden etter intense forhandlinger med Tyskland skal være på gli i spørsmålet, og at det ligger an til at USA vil sende rundt 30 stridsvogner av denne typen til Ukraina.

Dette er ikke offisielt bekreftet, men en kunngjøring skal være nær forestående.

– Feilslått

Russland tar tilsynelatende lett på beslutningen om å sende stridsvogner til Ukraina og hevder at de vil bli bombet sønder og sammen på slagmarken.

– Rent teknologisk så er dette en feilslått plan. Man overvurderer hvilket potensial dette vil tilføre den ukrainske hæren, sier president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov.

– Disse stridsvognene vil i likhet med alle andre brenne. De er bare svært kostbare, og det er europeiske skattebetalere som får regningen, sier han.