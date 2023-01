Tyskland og flere europeiske land sender stridsvogner til Ukraina

NTB

Tyskland har besluttet å sende Leopard 2-stridsvogner til Ukraina og lar flere andre land gjøre det samme. Russland kaller beslutningen «ekstremt farlig».

Ifølge den tyske regjeringens talsmann Steffen Hebestreit er målet å opprette to bataljoner med Leopard 2-stridsvogner i Ukraina.

En slik bataljon består vanligvis av 40–50 stridsvogner, samt mye annet materiell og et betydelig antall soldater i støttefunksjoner.

– Denne avgjørelsen følger vår velkjente linje for å støtte Ukraina etter beste evne. Vi koordinerer dette tett internasjonalt, het det i morgentimene en kunngjøring fra statsminister Olaf Scholz.

Må forhindre

Senere orienterte han den tyske nasjonalforsamlingen om beslutningen.

– Vi gjør det som er nødvendig og mulig for å støtte Ukraina, men må samtidig forhindre at krigen eskalerer til en krig mellom Russland og Nato, sa han.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg gleder seg over den tyske beslutningen og mener stridsvogner fra Vesten vil gjøre Ukraina i stand til å seire over Russland.

I et kritisk øyeblikk i Russlands krig kan disse hjelpe Ukraina med å forsvare seg selv, vinne og seire som en uavhengig nasjon, skriver han på Twitter.

Flere vil bidra

Tyskland vil i første omgang sende 14 stridsvogner av denne typen og vil også bidra med logistikk og ammunisjon. Opplæring av ukrainsk personell vil om kort tid begynne i Tyskland, men ifølge forsvarsminister Boris Pistorius vil de tyske stridsvognene først være på plass i Ukraina om tre måneder.

Polen har lenge ventet på grønt lys fra Tyskland til å sende 14 Leopard-stridsvogner, og flere andre land varsler nå at de vil bidra.

Spania er blant dem, opplyser forsvarsminister Margarita Robles til EFE, men det er uklart hvor mange stridsvogner landet har å avse. Rundt halvparten av Spanias 104 Leopard-stridsvogner er stasjonert i enklavene Ceuta og Melilla, mens 53 andre er i reserve og må oppgraderes. Det vil derfor ta måneder før de eventuelt kan være klare.

Nederland er også villige til å sende Leopard-stridsvogner, sier statsminister Mark Rutte til kringkasteren RTL. Landet leaser i dag slike stridsvogner fra Tyskland, men vurderer nå å kjøpe noen for så å sende til Ukraina.

Finland vil også sende stridsvogner av denne typen, sier forsvarsminister Mikko Savola, som understreker at landet ikke kan svekke egen forsvarsevne og derfor heller ikke har så mange å avse.

Trenger 300

Ukrainas generalstab har anslått at det trengs minst 300 stridsvogner for å gjennomføre en vellykket motoffensiv mot de russiske styrkene som nå kontrollerer 18 prosent av Ukraina.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa onsdag at han er «oppriktig glad» for Tysklands beslutning, noe han fortalte Scholz i en telefonsamtale. Dagen før understreket han imidlertid at behovet er stort.

– Dette dreier seg ikke om fem, ti eller femten stridsvogner. Behovet er større enn det, sa han.

Zelenskyjs stabssjef Andrij Jermak ønsket onsdag Tysklands beslutning velkommen som et gledelig «første steg».

– Første steg er nå tatt. Det neste er en stridsvogn-koalisjon. Vi behøver mange Leoparder, sa han.

Pentagon-skepsis

Tyskland har lenge sagt nei til å sende Leopard-stridsvogner til Ukraina, og har gjort det klart at USA måtte ta det første steget ved å sende Abrams M1-stridsvogner.

Pentagon har vært lite villige til dette og har vist til at Abrams-stridsvognene er kostbare, avanserte og forutsetter mye opplæring og et betydelig støtteapparat.

Flere amerikanske medier, blant dem The Wall Street Journal , meldte imidlertid tirsdag at president Joe Biden etter intense forhandlinger med Tyskland skal være på gli i spørsmålet, og at det ligger an til at USA vil sende rundt 30 stridsvogner av denne typen til Ukraina.

Dette er ikke offisielt bekreftet, men en kunngjøring skal være nær forestående.

– Ekstremt farlig

Russlands ambassade i Berlin kaller Tysklands beslutning om å sende stridsvogner til Ukraina «ekstremt farlig».

– Denne ekstremt farlige avgjørelsen tar konflikten til et nytt nivå av konfrontasjon og er stikk i strid med uttalelser fra tyske politikere om at Tyskland ikke vil bli trukket inn, sier ambassadør Sergej Netsjajev i en kunngjøring.

Vil brenne

Ambassadøren hevder videre at den tyske regjeringen med sin beslutning har fraskrevet seg sitt historiske ansvar overfor Russland.

Det russiske utenriksdepartementets talskvinne Maria Zakharova hevder beslutningen om å sende stridsvogner er ledd i «en lenge planlagt krig» mot Russland, og president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov hevder Vesten overvurderer «potensialet».

– Disse stridsvognene vil i likhet med alle andre brenne. De er bare svært kostbare, og det er europeiske skattebetalere som må ta regningen, sa han.