Medier: Tyskland vil kunngjøre at Ukraina får stridsvogner

NTB

Tysklands statsminister Olaf Scholz vil i dag kunngjøre at landet har besluttet å sende Leopard 2-stridsvogner til Ukraina, ifølge Politico.

Politico viser til to anonyme kilder med kjennskap til saken, men noen bekreftelse fra offisielt hold har ennå ikke kommet.

Kunngjøringen ventes å komme klokka 13 når Scholz åpner spørretimen i den tyske nasjonalforsamlingen Bundestag.

Der Spiegel skrev tirsdag at den tyske regjeringen har bestemt seg for å sende Leopard 2-stridsvogner til Ukraina, men også de viste til anonyme kilder. Det samme gjør nyhetsbyråene Reuters og DPA.

– Uunngåelig

Lederen i forsvarskomiteen i den tyske nasjonalforsamlingen, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, skriver imidlertid på Twitter at beslutningen om å sende Leopard 2 «var vanskelig, men uunngåelig».

Den tyske regjeringen vil ifølge Der Spiegel også gi andre land grønt lys til andre land som ønsker å forsyne Ukraina med tyskproduserte Leopard-stridsvogner de har i eget arsenal, blant dem Polen.

Tyskland har lenge sagt nei til å sende Leopard-stridsvogner til Ukraina, og har gjort det klart at USA måtte ta det første steget ved å sende Abrams 2-stridsvogner.

Pentagon-motstand

Pentagon har vært lite villige til dette og har vist til at Abrams 2-stridsvognene er kostbare, avanserte og forutsetter mye opplæring og et betydelig støtteapparat.

Flere amerikanske medier, blant dem The Wall Street Journal , meldte imidlertid tirsdag at president Joe Biden etter intense forhandlinger med Tyskland skal være på gli i spørsmålet, og at det ligger an til at USA vil sende rundt 30 stridsvogner av denne typen til Ukraina.

Heller ikke dette er offisielt bekreftet, men en kunngjøring skal være nær forestående.