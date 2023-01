Nye protester og sammenstøt i Peru

Demonstranter i et sammenstøt med politiet i Lima tirsdag. Foto: Guadalupe Pardo / AP / NTB

NTB

I Perus hovedstad Lima har det vært nye sammenstøt mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker, bare noen timer etter at presidenten ba om «våpenhvile».

Demonstrantene ble møtt med tåregass og noe som trolig var en variant av gummikuler.

Flere tusen mennesker skal ha deltatt i protesten tirsdag kveld lokal tid. De krevde at president Dina Boluarte må gå av.

Noen timer tidligere hadde hun tatt til orde for det hun kalte en nasjonal våpenhvile. Hun ba om dialog, fred og samhold etter flere uker med protester der minst 46 mennesker har mistet livet i sammenstøt med sikkerhetsstyrker.

Boluarte var inntil nylig visepresident, men tok over som president da forgjengeren Pedro Castillo ble avsatt i en riksrettsavstemning.

Til tross for at de to tilhører samme parti, har rasende tilhengere av Castillo siden krevd nyvalg. Boluarte har sagt det skal holdes valg neste år, men demonstrantene vil ikke vente så lenge.