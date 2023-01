Ukraina ber om mer våpen fra Vesten: Kampfly og langdistansevåpen

Et polsk MIG-29-jagerfly (øverst) og det italienske flyvåpenet Eurofighter Typhoon-jagerfly deltar under en tidligere NATO-luftpolitioppdragspatrulje over Baltikum fra Zokniai-flybasen nær Siauliai.

Ukraina får ønsket om leveranser av moderne stridsvogner oppfylt. Nå varsler Ukrainas utenriksminister, Dmytro Kuleba, at de også har håp om ytterligere våpenhjelp som kan gi ukrainsk seier.

Øverst på ønskelisten står kampfly og langdistanse raketter.

Begge ønskene har helt siden Russland invaderte Ukraina for 11 måneder siden vært på den militære agendaen. Men hver gang Ukraina har antydet at de trenger moderne kampfly har Vesten vendt tommelen ned.

Nå mener Ukrainas utenriksminister tiden er inne.

– I år bør vi få alle de nødvendige våpentypene vi trenger for seier

– Generelt er oppgaven vår veldig enkel, den er artikulert og formidlet til partnerne våre, og partnerne er klar over det: I år bør vi få alle de nødvendige våpentypene vi trenger for seier, sa Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba under en landsomfattende orientering, melder Ukrinform.

Begrunnelsen for avvisningen fra vestlige land har vært at den type våpen vil innebære en radikal eskalering av konflikten. Da vil det ukrainske flyvåpen i større grad utføre operasjoner dypt inne på russiskokkupert territorium, og til og med inn i Russland.

Det samme ville være tilfelle med langdistansevåpen. USA har bevisst latt være å gi Ukraina HIMARS med lengst rekkevidde av frykt for nettopp det; at Ukraina vil angripe inne på russisk territorium.

– En ekstra moralsk dimensjon på våpenhjelpen

Ukrainas utenriksminister, Dmytro Kuleba. (Stoyan Nenov/Pool Photo via AP)

Det er ventet at Tyskland, som er produsent av de avanserte Leopard 2-stridsvognene, vil bestemme seg i løpet av onsdag om landet åpner for leveranse til Ukraina, og om de vil tillate at andre land kan sende Leopard-stridsvogner til Ukraina.

Krigens gang har gradvis endret Vestens, og spesielt USA, sitt syn på hvor kraftige våpen Ukraina skal få.

– Etter at Putin begynte å bombe sivil infrastruktur, og lidelsene som er dokumentert i blant annet Bochia, Izium og andre ukrainske byer, har all den russiske brutaliteten lagt en ekstra moralsk dimensjon på våpenhjelpen. Dersom Russland hadde oppført seg helt etter krigens folkerett, ville det vært færre incentiver til å gi så mye våpenhjelp, sa sjefsforsker ved Forsvarets Høgskole, Tor Bukkvoll, til ABC Nyheter tidligere i januar

– Vi har en storstilt krig, og denne krigen krever store mengder våpen

Russlands massemobilisering og opptrening av nye styrker er i ferd med å sette press på Ukraina. Nå venter flere eksperter på at russerne vil sette inn nye offensiver med flere hundretusen soldater.

Derfor mener flere eksperter at det haster med å få inn kraftige våpen før russerne er klare.

– Det spørsmålet har beveget seg. Og hvis det beveger seg med den hastigheten vi håper, vil vi få resultater raskt. Vi har en storstilt krig, og denne krigen krever store mengder våpen. Vi har tre store utfordringer igjen. En, tror jeg, er nesten løst, stridsvogner. To alternativer som ennå ikke er åpne, er langdistansemissiler og jagerfly, sier Kuleba.

Ukrainska Pravda skriver at den nederlandske regjeringen potensielt er klar til å vurdere å gi Ukraina F-16 jagerfly dersom Kiev kommer med en slik forespørsel.

Luftherredømme



De storstilte leveransene av luftvern har bidratt til å begrense russernes handlingsrom. Svært mange av missilene og dronene som er blitt brukt, er blitt skutt ned, og har dermed svekket Russlands kampevne i luften.

Skulle Ukraina også få tilgang på moderne vestlige kampfly vil det trolig endre styrkeforholdet radikalt. Russland vil raskt miste luftherredømmet, og vil ikke kunne gjennomføre store luftoperasjoner uten risiko for store tap. Det samme gjelder angrep med langdistanseraketter.

Inntil videre må Ukraina klare seg med det de har til rådighet, og det er ikke lite etter 11 måneder med massiv våpenhjelp fra en rekke land, deriblant Norge.

