Spiegel: Tyskland vil sende egne Leopard-stridsvogner til Ukraina

NTB

Tysklands statsminister Olaf Scholz har besluttet å sende et antall av landets egne Leopard-stridsvogner til Ukraina, melder Der Spiegel.

Meldingen er ennå ikke bekreftet av den tyske regjeringen. Tidligere tirsdag kom det imidlertid melding om at USA nå har konkrete planer om å sende amerikanske Abram-stridsvogner til landet.

Det har i flere måneder pågått en debatt om stridsvognene, og Scholz' regjering har vært svært skeptisk til at Tyskland alene skal gi grønt lys for leveranser av stridsvogner. Flere land har gitt uttrykk for et ønske om tysk tillatelse til å sende tyskproduserte stridsvogner, og spørsmålet om å sende Leopard-vogner fra tyske lagre er også blitt reist.

Storbritannia ga nylig Ukraina løfte om leveranse av noen Challenger-stridsvogner, og etter de amerikanske signalene om leveranser av Abrams kan det se ut til at det nå er enighet blant de allierte om saken.