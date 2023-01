Sveriges regjering hasteinnkaller til pressekonferanse om Nato-søknaden

Statsminister Ulf Kristersson skal delta på pressekonferansen, som er varslet tirsdag klokka 18.15. Foto: Vesa Moilanen / Lehtikuva via AP / NTB

Ingen andre spørsmål er nå like viktige nasjonalt og sikkerhetsmessig for Sverige, som Nato-medlemskap, sier statsminister Ulf Kristersson på en hasteinnkalt pressekonferanse.

Undre en hastig sammenkalt pressekonferanse tirsdag kveld, oppfordret Kristersson alle svensker til å se alvoret i situasjonen.

– Dette er det verste vi har vært med på siden andre verdenskrig, det truer vårt demokrati og det truer freden, sa Kristersson, med henvisning til krigen i Ukraina og den trusselen den også utgjør for Sverige og resten av Europa.

Kristersson understreket videre viktigheten av svensk Nato-medlemskap og minte om at seks av åtte politiske partier i den svenske riksdagen er tilhengere av dette.

Saken oppdateres.

Finlands utenriksminister Pekka Haavisto antydet tirsdag morgen for første gang muligheten for at Finland kan gå inn i Nato uten Sverige.

Bakgrunnen var en uttalelse fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, som mandag sa at Sverige ikke kan forvente tyrkisk støtte til sin Nato-søknad.

Nato-medlemskap forutsetter at samtlige land i forsvarsalliansen gir grønt lys til nye søkere.