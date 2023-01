Kristersson: Sverige er i en utsatt situasjon

Ingen andre spørsmål er nå like viktige nasjonalt og sikkerhetsmessig for Sverige som Nato-medlemskap, sier statsminister Ulf Kristersson.

Undre en hastig sammenkalt pressekonferanse tirsdag kveld, oppfordret Kristersson alle svensker til å se alvoret i situasjonen.

– Vi er i en utsatt situasjon. Våre sikkerhetspolitiske forutsetninger er nå verre enn siden andre verdenskrig, sa Kristersson.

– Russlands krigføring i Ukraina vil bli trappet opp, og det er av vital interesse for Sverige at Ukraina vinner. Og det er i Sveriges vitale sikkerhetsmessige interesse at vi kan forsvare oss sammen med Nato. Dette er et spørsmål som truer hele vårt demokrati, som truer freden i vår del av verden, sa han.

Må ikke være naive

– Men la oss ikke være naive. Det fins krefter både i og utenfor Sverige som vil hindre oss i å bli Nato-medlem, sa Kristersson.

– Vi ser at det fins provokatører som forverrer Sveriges relasjon til andre land, noe som leder til at svensk Nato-medlemskap blir forsinket, fortsatte han, men uten å nevne Tyrkia ved navn.

Tyrkia avlyste tirsdag et planlagte møte med Sverige og Finland om landenes Nato-søknader i februar, og fra finsk hold ble det antydet at landet nå vurderer å gå inn i Nato uten Sverige.

Utsatt situasjon

Kristersson sier at han har forståelse for signalene som kommer fra Finland, men understreker at finsk inntreden i Nato uten Sverige trolig bare er aktuelt dersom det blir klart at Sverige permanent holdes utenfor.

– Vi står fast på at Finland vil gå med i Nato sammen med Sverige, og at Nato-landene ser våre søknader under ett, sa han.

Protester

På pressekonferansen fikk Kristersson spørsmål om hva han mener om dem som protesterer og demonstrerer mot svensk Nato-medlemskap.

– Vi er inne i en ekstremt farlig tid og alle innbyggere bør tenke over hva som best gagner svenske sikkerhetsinteresser, sa han.

– Den utrolig opphetede stemningen som nå råder både i Sverige og internasjonalt er ikke bra for svensk sikkerhet, sa Kristersson.

– Å refse koranbrenning er ikke å krype for Tyrkia

Man må kunne kan kritisere brenning av hellige skrifter uten at det er å krype for Tyrkia, mener Sveriges utenriksminister Tobias Billström.

Den svenske utenriksministeren setter brenningen av Koranen i Stockholm den siste uka i sammenheng med Sveriges anstrengelser for å bli medlem av Nato. Koranbrenningen har vakt sterke reaksjoner blant annet i Tyrkia, den sterkeste opponenten i Nato mot svensk medlemskap.

Flere land har reagert, blant dem Finland, som har karakterisert koranbrenningen som «en belastning på ferden mot svensk og finsk NATO-medlemskap», ifølge Tobias Billström. Å gjennomføre slike aksjoner forbedrer ikke situasjonen i søknadsprosessen, understreket han på en pressekonferanse tirsdag kveld.

– Selvsagt står vi for ytringsfriheten, men man må kunne ha to tanker i hodet samtidig. Man må kunne forsvare ytringsfriheten og samtidig kritisere at det brennes hellige skrifter i den hensikt å provosere og splitte.