Stridsvogn-leveranser: Polen ber formelt om tysk klarsignal

NTB

Polen har bedt Tyskland godkjenne at landet sender 14 stridsvogner av typen Leopard 2 til Ukraina.

Polens forsvarsminister Mariusz Błaszczak ga tirsdag beskjed om at den formelle søknaden er sendt. Samme dag bekreftet tyske tjenestemenn at søknaden er mottatt, og at den blir vurdert så fort som mulig, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Søknaden ble mottatt to dager etter at Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock lovet at Tyskland ikke vil stå i veien for at Polen sender tyskproduserte stridsvogner av typen Leopard 2 til Ukraina. Men hun påpekte samtidig at Polen formelt ikke har søkt om tillatelse.

Mandag varslet Polens statsminister Mateusz Morawiecki at en forespørsel var på vei.

Vil at EU betaler

Tirsdag understreket han at Polen kommer til å be om kompensasjon for stridsvognene som landet ønsker å sende til Ukraina.

– Vi vil søke om erstatning fra EU, det vil bli enda en test på god vilje, sa Morawiecki på en pressekonferanse.

Tyskland har de siste dagene vært under hardt press fra land som mener at landet må etterkomme Ukrainas ønske om å få levert Leopard 2.

Flere land?

Polske tjenestemenn har antydet at både Danmark og Finland er klare til å levere Leopard-stridsvogner til Ukraina, men dette er ikke bekreftet.

Stridsvognen Leopard 2 kan brukes mer offensivt enn det militære utstyret Ukraina så langt har fått fra vestlige land.

Polen har også signalisert at de vil sende Leopard-stridsvogner til Ukraina uansett om Tyskland gir grønt lys eller ei.