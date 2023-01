Den russiske statsdumaen advarer om «full katastrofe» – legger samtidig til rette for det

Viseformann i Russlands sikkerhetsråd Dmitrij Medvedev (her på talerstolen) og talsmann for Statsdumaen Vjatsjeslav Volodin, som sitter bak, kommer med krasse advarsler til Vesten.

Putin-allierte Vjatsjeslav Volodin ber Vesten tenkte seg nøye om før de bidrar med kraftigere våpen til Ukraina. Forsøk på å skremme Vesten, mener Russland-ekspert Karen-Anna Eggen. Og det har hatt effekt.

Det var sent søndag at Statsduma-talsmann Vjatsjeslav Volodin, et mangeårig medlem av Russlands sikkerhetsråd og en nær Putin-venn, gikk ut med en krass advarsel til USA og Nato. Advarselen kom i kjølvannet av toppmøtet i Tyskland, som fant sted på Ramstein-basen fredag. Nato-sjef Jens Stoltenberg var blant deltakerne på forsvarsmøtet som ble holdt i regi av amerikanske Ukraine Defence Contact Group.

Under møtet kom det fram at Vesten ikke har tro på at Russland har tenkt å avslutte krigen med det første, og Nato-allierte forbereder seg nå på en lang og seig krig, skriver Nato på sine nettsider. Dermed vil også tilførselen av våpen til de ukrainske styrkene øke, noe som bekymrer Duma-talsmannen.

– Dersom Washington og Nato bidrar med våpen som kan nå russiske byer, og dermed gir fienden muligheten til å ta våre territorier, slik de har truet med, så vil vi reagere med å ta i bruk langt kraftigere våpen, advarer Volodin på den krypterte meldingstjenesten Telegram.

Russland roper ulv – blir likevel hørt

Volodin advarer mot å bidra med våpen som kan føre til økt ustabilitet og en «forferdelig storkrig», skriver den flerspråklige kringkasteren Euronews.

– Leveranse av angrepsvåpen til Kyiv-regimet vil føre til en global katastrofe, sier Volodin.

Det er ikke første gang de kommer med slike advarsler, og umiddelbart etter Ramstein-møtet kan den russiske skremselsretorikken ha sett ut til å ha effekt, spesielt hos ett land, nemlig Nato-stormakt og vert for forsvarsmøtet, Tyskland.

En rekke land lovet under Ramstein-møtet å bidra med store mengder våpen og militært utstyr til Ukraina. Flere ønsker blant annet å sende den avanserte tyskproduserte stridsvognen Leopard-2 inn i krigen. Tyskland har i flere uker vært tydelig på at de vegrer seg for å sende moderne stridsvogner og andre høyteknologiske våpensystemer til Ukraina, i frykt for at krigen skal eskalere.

Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius under Ramstein-møtet fredag. Les mer Lukk

– De forsøker å bygge eskaleringsfrykt, særlig i Vesten

Under møtet varslet Tyskland at de hadde fattet en beslutning; de kom ikke til å sende Leopard-2-stridsvogner inn i Ukraina, men kom heller ikke til å stå i veien for det dersom andre land ønsket å gjøre det.

Russland-forsker ved Institutt for forsvarsstudier Karen-Anna Eggen. Les mer Lukk

Denne forsiktige tilnærmingen og et svært nølende Tyskland er et tegn til at Russlands skremselsretorikk til dels har effekt.

Russland-ekspert i Forsvaret Karen-Anna Eggen tror nemlig ikke Russland oppriktig frykter storkrig, men at det er avgjørende for dem å opprettholde denne frykten blant sitt folk, og i Vesten.

– Jeg leser retorikken som nå føres fra Russland som forsøk på å bygge på eskaleringsfrykt i, særlig, Vesten. Dette for å dempe og forsinke giverviljen til Ukraina før nye forsøk på offensiver, men også i møtet med at Russland er svekket økonomisk, politisk og militært, sier Eggen til ABC Nyheter.

Fremstiller Vesten som den store stygge ulven

Russland kommer med nok en påminnelse om hvilke våpen Russland har i sitt arsenal, dersom landet skulle bli angrepet med våpen gitt til Ukraina fra Nato.

– Årsaken til at atommakter til nå ikke har brukt atomvåpen i krig, er at de ikke har opplevd at deres territoriale sikkerhet eller nasjonale sikkerhet er direkte truet, sier Volodin.

Her er det verdt å nevne at USA, som kjent, benyttet atomvåpen i sine angrep mot de japanske byene Hiroshima og Nagasaki under Andre verdenskrig. Men dette var i atomvåpenets spede begynnelse, før det ble etablert internasjonale tiltak mot bruk av masseødeleggelsesvåpenet. Volodin sikter her til tiden etter at doktrinen «Mutually assured destruction» og lovnader om å ikke bruke atomvåpen kom på banen.

Russland hevder her, og har hevdet gjennom hele invasjonen, at Vesten er den angripende makten, og at Russlands sikkerhet er truet.

– Det handler om å skape et bilde av Russland som den ansvarlige aktøren som ønsker å hindre storkrig og Ukraina og Vesten som krigshisserne. Dette er særlig en fremstilling som dyrkes på hjemmebane og spres utenfor Vesten, sier Eggen.

Men er det reell frykt for at Russland skal ty til atomvåpen? Og er Kreml oppriktig bekymret for den nasjonale sikkerheten?

– Hadde Russland på alvor fryktet ukrainske eller vestlige angrep hadde de aldri startet en fullskala krig til å begynne med. Min lesning av Russland er at de enn så lenge ikke virker interessert i en direkte konfrontasjon med Nato, og at retorikken vi nå ser i større grad handler om å bygge på frykten for at det kan bli storkrig, sier Russland-eksperten.

Vjatsjeslav Volodin får støtte fra Dmitrij Medvedev. Les mer Lukk

– Fienden vil dra oss inn i en evig kamp

Talsmannen for Dumaen, som er underhuset i Russlands føderale forsamling, får støtte fra viseformannen for Russlands sikkerhetsråd Dmitrij Medvedev, melder nyhetsbyrået Reuters.

Medvedev vedkjenner at Russland vil slite i møte med Natos våpenbidrag, hvor han advarer mot store konsekvenser dersom Russland skulle tape sin militære spesialoperasjon i Ukraina. Han henviser direkte til det USA-ledede møtet som ble holdt i Tyskland fredag.

– Her er det ikke tvil. Ramstein-møtet og tildelingen av tunge våpen til Kyiv er et tydelig tegn til at våre fiender har planer om å dra oss inn i en evig kamp, og i ytterste konsekvens, tilintetgjøre oss, sa Medvedev mandag.

Eggen tror imidlertid den russiske ledelsen er fullt klar over at Vesten og Nato ikke har planer om å utløse full krig, eller hale ut den allerede eksisterende krigen i Ukraina. Men dette må ikke det russiske folk få nyss om.

– Kreml har behov for å samle befolkningen og har ikke stort å spille på enn fortellingen om at Russland er truet. Militariseringen av samfunnet i Russland er i full sving og krigsretorikken bør også sees i sammenheng med den påbegynte mobiliseringen og videre støtte til mobiliseringsbølgene vi vil se i 2023, sier Eggen.

Dermed legger den russiske retorikken til rette for videre mobilisering og videre krigføring, nettopp det Kreml forsøker å overbevise folket sitt om at Vesten planlegger.

Tirsdag kom meldingen om at Tyskland skal ha besluttet å sende et antall av landets egne Leopard-2-stridsvogner til Ukraina. Dette var tirsdag ettermiddag ikke bekreftet av tyske myndigheter.