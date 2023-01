Ukrainas viseforsvarsminister går av etter korrupsjonsanklager

NTB

Ukrainas viseforsvarsminister Vjatsjeslav Sjapovalov går av etter det han kaller grunnløse korrupsjonsanklager.

Oppsigelsene ble kjent få timer etter Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj varslet utskiftinger i ledelsen.

Sjapovalov har hatt ansvar for å levere mat og utstyr til soldater. Både han og forsvarsdepartementet beskriver anklager om korrupsjon som grunnløse.

I en uttalelse på forsvarsdepartementets nettsider heter det tirsdag at Sjapovalovs oppsigelse er en «verdig handling» som vil bidra til å bevare tilliten i departementet.

Omtrent samtidig opplyser den ukrainske riksadvokatens kontor at viseriksadvokat Oleksij Symonenko er oppsagt «i tråd med eget ønske». Tidligere tirsdag morgen sa Kyrylo Tymosjenko, nestleder ved den ukrainske presidentens kontor, at han har levert sin avskjedssøknad til president Zelenskyj.

Presidenten har tidligere lovet å slå ned på korrupsjon på alle nivåer etter at det har kommet en rekke anklager om at statsansatte blant annet har tatt imot bestikkelser.

Ukraina har lenge vært preget av korrupsjon og dårlig styre. Senest søndag opplyste antikorrupsjonspoliti at en viseminister i regjeringen var blitt pågrepet, mistenkt for underslag.

Mandag ble medlemmene i en komité i nasjonalforsamlingen enige om å stramme inn på reguleringer om offentlige anskaffelser etter at ukrainske medier meldte at forsvarsdepartementet hadde betalt overpris for mat til soldater.