SAS regner med å tape 4–5 milliarder svenske kroner i 2022/23

SAS-fly på Oslo lufthavn i fjor sommer. Foto: Annika Byrde / NTB Les mer Lukk

NTB

For regnskapsåret 2022/2023 venter SAS å få et tap på mellom 4 og 5 milliarder svenske kroner. For 2023/24 venter flyselskapet å gå i pluss.