Finland åpner for å bli medlem av Nato uten Sverige

NTB

Finlands utenriksminister Pekka Haavisto åpner for første gang for at Finland kan bli medlem av Nato uten at Sverige blir det samtidig.

Haavisto kom med uttalelsen i morgensendingen til den finske rikskringkastingen Yle tirsdag.

Her sier han at det fortsatt er en ønskelig at både Sverige og Finland blir med i Nato samtidig av hensyn til sikkerheten i begge land.

– Selvfølgelig må vi likevel vurdere situasjonen hvis det viser seg at Sveriges søknad blir stående og stampe i lang tid framover, sier han.

Ifølge Haavisto har den siste tidens demonstrasjoner mot Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i Sverige satt kjepper i hjulene for både Sverige og Finlands Nato-medlemskap.

– Disse demonstrantene leker med Finland og Sveriges sikkerhet, sier han til Yle.

Sverige undersøker

I en skriftlig kommentar til nyhetsbyrået TT oppgir Sveriges utenriksminister Tobias Billström at de er i kontakt med Finland når det gjelder Haavistos uttalelse.

– Vi er i kontakt med Finland for å finne ut hva det egentlig refereres til, sier Billström.

– Sverige respekterer den avtalen som fins mellom Sverige, Finland og Tyrkia om vårt Nato-medlemskap. Det har vi gjort så langt, og det skal vi fortsette å gjøre, heter det i uttalelsen.

– Trenger en pause

Haavisto har også gitt et intervju til nyhetsbyrået Reuters. Her sier han at det trengs noen ukers pause i samtalene som har vært holdt mellom Sverige, Finland og Tyrkia om Nato-søknadene.

– En pause trengs før vi gjenopptar treveissamtalene og ser hvor vi er når støvet har lagt seg etter den nåværende situasjonen. Så det er ennå ikke trukket noen konklusjoner, understreker han i intervjuet.

– Jeg tror det blir en pause på et par uker, legger han til.

Tyrkiske krav

Både Finland og Sverige søkte om Nato-medlemskap etter Russlands invasjon av Ukraina i februar i fjor. Men nye medlemmer må godkjennes av alle Natos medlemsland, og Tyrkia har stilt en rekke krav for å slippe de to nordiske landene inn. Dette gjelder spesielt Sverige, som Tyrkia krever blant annet skal utlevere en rekke kurdere.

Finland og Sverige har hele tiden sagt at de ønsker en felles medlemskapsprosess. I Reuters-intervjuet sier Haavisto at dette ikke har endret seg.

– Jeg ser ikke noe behov for en diskusjon om det, sier han på spørsmål om hvorvidt Finland kan komme til å bli medlem uten Sverige.

Avlyste besøk

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sa mandag at Sverige ikke bør regne med tyrkisk støtte til den svenske Nato-søknaden etter den siste tidens protester.

Lørdag brant den ytterliggående høyreaktivisten Rasmus Paludan et eksemplar av Koranen utenfor Tyrkias ambassade i Stockholm. Erdogan har også kritisert svenske myndigheter for å ha gitt kurdiske grupper tillatelse til å demonstrere.

Nylig ble en dukke som skulle forestille Erdogan hengt opp utenfor rådhuset i Stockholm. Dermed avlyste Tyrkia et besøk fra riksdagsleder Andreas Norlén i den tyrkiske nasjonalforsamlingen.

Lørdag satte Tyrkias forsvarsminister Hulusi Akar dessuten en stopper for et besøk fra sin svenske kollega Pål Jonson, som skulle ha besøkt Ankara 27. januar. Avlysningen var knyttet til at svenske myndigheter ga Paludan tillatelse til å demonstrere.