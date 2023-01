Sju drept på landbruksanlegg i California

NTB

Sju personer er drept i to skyteepisoder på landbruksanlegg sør for San Francisco i USA. Den antatte gjerningsmannen er pågrepet.

Fire av personene ble funnet drept på en gård, mens de tre siste ofrene ble funnet på et annet sted flere kilometer unna.

En 67-årig mann med asiatisk bakgrunn er pågrepet på parkeringsplassen utenfor en politistasjon, opplyser sheriff Christina Corpus i San Mateo County.

Pågripelsen skjedde uten dramatikk cirka to timer etter at politiet ble varslet om den første skyteepisoden. Det ble funnet et våpen i bilen hans, som politiet gjenkjente på grunn av skiltene.

Noe motiv for masseskytingen, som skjedde mandag, er foreløpig ikke kjent.

Tre masseskytinger

Drapene skjedde i utkanten av Half Moon Bay, en by som ligger rundt 5 mil sør for San Francisco.

Blant ofrene er det arbeidere med både kinesisk og latinamerikansk bakgrunn, opplyser byens viseordfører Joaquin Jimenez.

Den antatte gjerningsmannen jobbet trolig som landbruksarbeider i likhet med ofrene, ifølge sheriffen Christina Corpus.

Enkelte av arbeiderne bodde på et av anleggene, og barn kan ha blitt vitne til drapene.

Det er den tredje masseskytingen i California på bare åtte dager. Lørdag, under feiringen av kinesisk nyttår, ble elleve personer drept i en dansehall. Også da var den en mann med asiatisk bakgrunn som sto bak.

– Tragisk

Politiet mener at den mistenkte gjerningsmannen mandag handlet alene.

– Vi forsøker fortsatt å forstå nøyaktig hva som skjedde og hvorfor, men det er svært, svært tragisk, sier Josh Becker, som representerer distriktet i Californias delstatsforsamling

Tidligere mandag ble to tenåringer skutt ved en skole i Des Moines i delstaten Iowa. De ble sendt til sykehus med kritiske skader, og ble etterpå erklært døde. En tredje person som var ansatt ved institusjonen, ble også skutt. Vedkommende er innlagt på sykehus med alvorlige skader.

Tre personer er pågrepet etter denne skyteepisoden, opplyser politiet.